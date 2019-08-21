ИА «Ореанда-Новости». В Сочи на Курортном проспекте появилась бронзовая скульптура, прообразом которой стал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, пишет «Интерфакс».



Памятник назвали «Счастливчиком». Группа 20 августа открыла скульптуру. Памятник представляет собой мечтателя, который стоит на облаке и держит ещё одно облако в руке.



«Счастливчика» предлагают туристам потереть в трёх местах от слабоумия, бессердечности и бесплодия.