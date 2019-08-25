ИА «Ореанда-Новости» Известный актёр, художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимационное отделение одной из столичных клиник. Телеканал РЕН ТВ располагает данными о том, что артист почувствовал недомогание после употребления спиртного. Он был экстренно госпитализирован, медики оказывают пациенту необходимую помощь. Другие подробности пока неизвестны.

Олег Меньшиков родился в 1960 году. Он известен актёрскими работами во многих театральных и кинопостановках, среди которых спектакли «Идиот», «Игроки», фильмы «Покровские ворота» Михаила Козакова, «Сибирский цирюльник», «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова, трилогия «Гоголь» Егора Баранова и многие другие. С 2012 года Меньшиков руководит театром имени Ермоловой.