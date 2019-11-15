Ольга Бузова сообщила о планах выступать на Евровидении во время своего выступления в четверг. Об этом сообщило издание teleprogramma.pro.

У певицы проходило шоу «Под звуки поцелуев». В перерыве между выступлениями артистка объявила, что следующей песней, которую она исполнит на английском, будет песня на международном конкурсе.

Кто-то из зала подарил Бузовой игрушку, которую она позже пообещала взять с собой на Евровидение.

Это не первые слухи о поездке певицы на конкурс. Последний раз они всплывали в СМИ не так давно, в октябре. Однако в конце месяца представитель Бузовой заверил, что никаких предложений о конкурсе певице не поступало.