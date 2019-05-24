24.05.2019, 22:33
Оперный концерт состоится около стен петербургского Эрмитажа
ИА "Ореанда-Новости" Масштабный оперный концерт состоится в это воскресенье в Санкт-Петербурге. 26 мая все жителей и гостей Северной Пальмиры ожидают у стен здания Эрмитажа.
В настоящий момент идут последние приготовления к музыкальному событию. Основным декоративным элементом концерта, который придаст событию особую торжественность, станет люстра из сверкающего хрусталя. По информации, предоставленной режиссёром-постановщиком "Классики на Дворцовой" Екатерины Галановой, даже уличный формат проведения мероприятия не может быть препятствием для столь шикарного оформления. В седьмой раз над головами зрителей будет висеть люстра из 2,5 тысяч хрустальных элементов. Вес этого неизменного атрибута настоящих оперных залов составляет около полтонны. Люстра и стала основным элементом, приносящим особые трудности для технических служб концерта.
На территории проведения оперного вечера около Эрмитажа для удобства зрителей будут установлены широкоформатные экраны, транслирующие происходящее на сцене действо. Общая площадь видеоэкранов также поражает своими масштабами - свыше 400 квадратных метров. Кроме изображения организаторы позаботились и о звуке - оперные композиции будет слышно из любого уголка. 3D-модель Дворцовой площади поможет откорректировать живой звук на площади.
Что касается музыкальной составляющей оперного концерта, то кроме известных арий со сцены прозвучат и популярные композиции более лёгких музыкальных жанров. Фаворитом музыкального действа в Петербурге станет Ильдар Абдразаков - признанный лучший обладатель баса во всём мире. Ожидаемая поклонниками оперная дива Анна Нетребко не сможет принять участие в "Классике на Дворцовой". После перенесённой болезни певице необходимо отдохнуть для того, чтобы сберечь голос.
В настоящий момент идут последние приготовления к музыкальному событию. Основным декоративным элементом концерта, который придаст событию особую торжественность, станет люстра из сверкающего хрусталя. По информации, предоставленной режиссёром-постановщиком "Классики на Дворцовой" Екатерины Галановой, даже уличный формат проведения мероприятия не может быть препятствием для столь шикарного оформления. В седьмой раз над головами зрителей будет висеть люстра из 2,5 тысяч хрустальных элементов. Вес этого неизменного атрибута настоящих оперных залов составляет около полтонны. Люстра и стала основным элементом, приносящим особые трудности для технических служб концерта.
На территории проведения оперного вечера около Эрмитажа для удобства зрителей будут установлены широкоформатные экраны, транслирующие происходящее на сцене действо. Общая площадь видеоэкранов также поражает своими масштабами - свыше 400 квадратных метров. Кроме изображения организаторы позаботились и о звуке - оперные композиции будет слышно из любого уголка. 3D-модель Дворцовой площади поможет откорректировать живой звук на площади.
Что касается музыкальной составляющей оперного концерта, то кроме известных арий со сцены прозвучат и популярные композиции более лёгких музыкальных жанров. Фаворитом музыкального действа в Петербурге станет Ильдар Абдразаков - признанный лучший обладатель баса во всём мире. Ожидаемая поклонниками оперная дива Анна Нетребко не сможет принять участие в "Классике на Дворцовой". После перенесённой болезни певице необходимо отдохнуть для того, чтобы сберечь голос.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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