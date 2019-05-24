26 мая все жителей и гостей Северной Пальмиры ожидают у стен здания Эрмитажа.В настоящий момент идут последние приготовления к музыкальному событию.По информации, предоставленной режиссёром-постановщиком "Классики на Дворцовой" Екатерины Галановой, даже уличный формат проведения мероприятия не может быть препятствием для столь шикарного оформления. В седьмой раз над головами зрителей будет висеть люстра из 2,5 тысяч хрустальных элементов. Вес этого неизменного атрибута настоящих оперных залов составляет около полтонны. Люстра и стала основным элементом, приносящим особые трудности для технических служб концерта.Общая площадь видеоэкранов также поражает своими масштабами - свыше 400 квадратных метров. Кроме изображения организаторы позаботились и о звуке - оперные композиции будет слышно из любого уголка. 3D-модель Дворцовой площади поможет откорректировать живой звук на площади.Что касается музыкальной составляющей оперного концерта, то кроме известных арий со сцены прозвучат и популярные композиции более лёгких музыкальных жанров.Ожидаемая поклонниками оперная дива Анна Нетребко не сможет принять участие в "Классике на Дворцовой". После перенесённой болезни певице необходимо отдохнуть для того, чтобы сберечь голос.