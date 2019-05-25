Все участники, дошедшие до финала, были объявлены победителями.Специальный выпуск программы вышел в эфир в связи с аннулированными результатами этого конкурса. Победа Микеллы Абрамовой, дочери российской певицы Алсу, вызвала подозрение в честности голосования. Эрнст заявил, что в сложившейся ситуации, люди, которые придумали это шоу, не могут найти вариантов проведения ещё одного подведения итогов.Сама Микелла от участия в повторном подведении итогов отказалась.Генеральный директор Первого канала назвал финал с отменой итогов голосования обманом. Он не верит, что, разобравшись в накрутке голосов за Микеллу Абрамову, можно изменить сложившееся положение. Каким образом получилось так, что дочь Алсу получила аномальное количество голосов, руководство Первого канала и организаторы "Голос. Дети" не знают. Эрнст видит обманутых людей в зрителях, в сотрудниках телевизионного канала, в творческой группе проекта, в родителях участников, а главное, в детях.Ценность не в выигранном конкурсе, а в самих детях.