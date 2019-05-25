25.05.2019, 00:10
Определены итоги телеконкурса "Голос. Дети" на Первом канале
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня состоялось повторное подведение результатов телевизионного конкурса "Голос. Дети" на Первом канале. Все участники, дошедшие до финала, были объявлены победителями.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что организаторы состязания не смогли провести процедуру повторного голосования. Специальный выпуск программы вышел в эфир в связи с аннулированными результатами этого конкурса. Победа Микеллы Абрамовой, дочери российской певицы Алсу, вызвала подозрение в честности голосования. Эрнст заявил, что в сложившейся ситуации, люди, которые придумали это шоу, не могут найти вариантов проведения ещё одного подведения итогов. В результате девять финалистов "Голос. Дети" победили в конкурсе. Это Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Сама Микелла от участия в повторном подведении итогов отказалась.
Генеральный директор Первого канала назвал финал с отменой итогов голосования обманом. Он не верит, что, разобравшись в накрутке голосов за Микеллу Абрамову, можно изменить сложившееся положение. Каким образом получилось так, что дочь Алсу получила аномальное количество голосов, руководство Первого канала и организаторы "Голос. Дети" не знают. Эрнст видит обманутых людей в зрителях, в сотрудниках телевизионного канала, в творческой группе проекта, в родителях участников, а главное, в детях.
В заключение Эрнст добавил, что, отменяя результаты голосования, посыл организаторов был такой: несмотря на призы и победу в конкурсе, необходимо любить детей "такими, какие они есть". Ценность не в выигранном конкурсе, а в самих детях.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что организаторы состязания не смогли провести процедуру повторного голосования. Специальный выпуск программы вышел в эфир в связи с аннулированными результатами этого конкурса. Победа Микеллы Абрамовой, дочери российской певицы Алсу, вызвала подозрение в честности голосования. Эрнст заявил, что в сложившейся ситуации, люди, которые придумали это шоу, не могут найти вариантов проведения ещё одного подведения итогов. В результате девять финалистов "Голос. Дети" победили в конкурсе. Это Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Сама Микелла от участия в повторном подведении итогов отказалась.
Генеральный директор Первого канала назвал финал с отменой итогов голосования обманом. Он не верит, что, разобравшись в накрутке голосов за Микеллу Абрамову, можно изменить сложившееся положение. Каким образом получилось так, что дочь Алсу получила аномальное количество голосов, руководство Первого канала и организаторы "Голос. Дети" не знают. Эрнст видит обманутых людей в зрителях, в сотрудниках телевизионного канала, в творческой группе проекта, в родителях участников, а главное, в детях.
В заключение Эрнст добавил, что, отменяя результаты голосования, посыл организаторов был такой: несмотря на призы и победу в конкурсе, необходимо любить детей "такими, какие они есть". Ценность не в выигранном конкурсе, а в самих детях.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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