ИА «Ореанда-Новости» Завершён второй полуфинал международного музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве (Израиль).

Представитель России Сергей Лазарев наряду ещё с девятью участниками вошёл в число финалистов. Прочие победители второго полуфинала:

Йонида Маличи, Албания;

Чингиз, Азербайджан;

Leonora, Дания;

Тамара Тодевска, Северная Македония;

Микела Паче, Мальта;

Дункан Лоурен, Нидерланды;

KEiiNO, Норвегия;

Джон Лундвик, Швеция;

Лука Хенни, Швейцария.

Ранее в финал вышли артисты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.