17.05.2019, 08:21
Определены все участники финала «Евровидения»
ИА «Ореанда-Новости» Завершён второй полуфинал международного музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве (Израиль).
Представитель России Сергей Лазарев наряду ещё с девятью участниками вошёл в число финалистов. Прочие победители второго полуфинала:
Йонида Маличи, Албания;
Чингиз, Азербайджан;
Leonora, Дания;
Тамара Тодевска, Северная Македония;
Микела Паче, Мальта;
Дункан Лоурен, Нидерланды;
KEiiNO, Норвегия;
Джон Лундвик, Швеция;
Лука Хенни, Швейцария.
Ранее в финал вышли артисты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.Финальная часть «Евровидения» состоится 18 мая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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