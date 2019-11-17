ИА «Ореанда-Новости». Исследование, проведённое экспертами, рассказало, что раздражает туристов в путешествиях больше всего.

Об этом сообщает туристический портал Aviasales, который провёл исследование.

Эксперты организации провели опрос среди населения, в котором приняли участие больше 100 тысяч человек. В ходе исследования выяснилось, что более 40% опрошенных расстраиваются, если отменяются их рейсы или возникают проблемы с отелями.

Люди готовы терпеть небольшую задержку рейса, однако более длительный перенос перелёта вызывает у туристов беспокойство.

Почти 30% нервничают из-за внезапной болезни, которая может случайно прийти прямо в день отъезда. Около 20% часто выводят из себя невоспитанные попутчики. В эту категорию также включаются нетрезвые соседи, непослушные шумные дети, те, кот чавкает или жалуется, кто плохо пахнет и так далее.