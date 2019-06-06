ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения организовали опрос российских граждан об их знакомстве с произведениями Александра Пушкина.

В соответствии с результатами исследования наиболее известной среди них является «Сказка о царе Салтане»: 85 % респондентов познакомились с ней во время учёбы в школе, 34 % читали её, уже будучи взрослыми. Вслед за сказкой классика следуют роман в стихах «Евгений Онегин» (88 % опрошенных читали его в школе, 22 % – после её окончания), поэма «Руслан и Людмила» (84 и 19 % соответственно, повесть «Капитанская дочка» (84 и 14 %).

Социологи также установили, что