ИА «Ореанда-Новости». Эксперты ICMP назвали мировых знаменитостей с самым большим процентом фальшивых подписчиков в Instagram. Лидером антирейтинга оказалась актриса и телеведущая— на её аккаунт подписано порядка 58% ботов.

На второй строчке списка оказался аккаунт южнокорейской группы BTS (47% фальшивых подписчиков). Замыкает тройку антилидеров американская знаменитость Кортни Кардашьян (46%).

Также по 46% накрученных подписчиков обнаружили у певиц Тейлор Свифт и Арианы Гранде. Кроме того, по 45% ботов следят за жизнью индийской актрисы и ведущей Дипики Падуконе и певицы Майли Сайрус. Далее в списке идут исполнительница Кети Перри (44%), светская львица Хлои Кардашьян (43%) и актриса Приянка Чопра (43%).

Как отмечается на сайте ICMP, проверка проводилась среди 100 самых популярных в Instagram актёров, спортсменов, музыкантов и телевизионных деятелей. Специалисты проверили аккаунты с помощью программ IG и Fake Followers Audit.

Напомним, ранее сообщалось, что у Ольги Бузовой и бойца UFC Хабиба Нурмагомедова 1,5 млн общих подписчиков, что составляет примерно 10% от их аудитории. По словам экспертов маркетингового агентства Yoloco, большинство их этих аккаунтов являются «подозрительными», что может говорить о накрутке подписчиков, отмечает портал Super.ru. Уточняется, что всего у Бузовой 16,1 млн подписчиков в Instagram, у Нурмагомедова — 15,5 млн. Ранее Бузову раскритиковали в сети за выступление в клубе в Бишкеке. Недовольство пользователей вызвали вокальные данные Бузовой. По их словам, у исполнительницы совершенно нет голоса, и её пение заглушает даже стук каблуков.