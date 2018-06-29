ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Год назад Милана Тюльпанова, жена футболиста Александра Кержакова, давала интервью об изменах мужа, но затем попросила не публиковать его, чтобы сохранить семью.

В мае этого года в сети появились новости о разрыве отношений пары, которые подтвердила сама Милана. По ее словам он «падший человек» и не достоен уважения. Причину жена футболиста «Зенита» не сообщила.

Теперь, когда Милана объявила, что Кержаков забрал себе и не отдает ей их сына, которому исполнился один год, а также требует доказательств о ее социальной вменяемости, интернет-портал выложил то самое интервью-признание Тюльпановой.

По словам Миланы, огромной бедой для нее стала смерть ее отца - сенатора Тюльпанов Вадима Альбертовича, который погиб в результате несчастного случая.

Тогда Милана была на последнем месяце беременности и, как она созналась, ей была нужна поддержка мужа, который, не смог ею обеспечить Тюльпанову. «Ему кажется, что я должна спустя 4 месяца веселиться, радоваться, давать ему покой», - не понимает супруга футболиста.

Сначала их отношения были похожи на сказку, все было идеально: Кержаков исполнял все ее капризы, дарил дорогие подарки, но после смерти сенатора его отношение к Милане изменилось. Он начал оскорблять ее и ее родных, обвинять супругу в алкоголизме и употреблении таблеток, хотя такого «реально», по словам Тюльпановой, не было.

Она жалуется, что все, что ей требовалось - это любовь и поддержка, так как она стала человеком, оставшимся без всех. «Подойти и обнять меня, сказать, что всё будет в порядке».

Затем Александр стал требовать, чтобы Милана уехала и забрала их общего ребенка вместе с собой, но не мешала их будущим встречам. Когда Милана попросила мужа опровергнуть слухи о том, что он женился на ней только из-за статусности отца, он дал ей подзатыльник.

Множество нехороших ситуаций описала Тюльпанова в своем интервью: был даже шантаж со стороны Кержакова, который снят на видео.

Супруга знала о переписках мужа с другими девушками и знала о его изменах, но не желала разрушить семью. «Мои родители 30 лет прожили в браке, и я не из тех, кто готов рушить семью с четырехмесячным ребенком на руках. Я считаю, что семья — это обоюдная работа», - оправдывается Милана.