07.07.2019, 18:23
Опубликованы новые трейлеры и материалы дополнений к Warframe
ИА «Ореанда-Новости» Студия Digital Extremes в рамках ежегодного мероприятия TennoCon обнародовала новые материалы и подробности по игре Warframe. В частности, это релиз трейлеров и дополнений к игре.
Разработчиками студии была представлена демо-версия, которая длится 40 минут. В ходе неё была продемонстрирована возможность объединения игроков в команды, захвата вражеских кораблей и, самое главное, возможность отправится в космос.
Разработчики рассказали, что к Рождеству выйдет и дополнение, которое будет называться "The New War". Сюжет будет завязываться на вражеской инопланетной расе Sentients, которая атакует Землю с целью её порабощения.
Разработчиками студии была представлена демо-версия, которая длится 40 минут. В ходе неё была продемонстрирована возможность объединения игроков в команды, захвата вражеских кораблей и, самое главное, возможность отправится в космос.
Разработчики рассказали, что к Рождеству выйдет и дополнение, которое будет называться "The New War". Сюжет будет завязываться на вражеской инопланетной расе Sentients, которая атакует Землю с целью её порабощения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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