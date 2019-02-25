ИА «Ореанда-Новости» Организаторы песенного конкурса Евровидение-2019 наблюдают за шумихой, поднявшейся вокруг национального отбора участников на Украине, и призывают Киев не политизировать конкурс.

Продюсер Евровидения Йон Ола Санд в беседе с украинским изданием «Страна.ua» прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что политизация конкурса может стать проблемой для Украины. Санд отметил, что на Евровидение оцениваются исключительно вокальные и музыкальные данные участников, а не их политические взгляды.

От Украины на Евровидение-2019 должна отправится певица певица Maruv (Анна Корсун), она стала победительницей в национальном отборе в Киеве. Однако общественная телерадиокомпания обвиняет исполнительницу в том, что у неё ранее были выступления на территории России. Для того чтобы певица могла представлять свою страну на Евровидение, Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины требует от неё ответов касаемо её гастролей в России.

Певица должна в течение суток подписать контракт на участие в Евровидение, при этом в нём содержится пункт, согласно которому исполнительнице запрещается ездить в Россию.

На своей страничке в Facebook Maruv написала, что на неё оказывается давление и предпринимаются попытки вынудить её отказаться от участия в конкурсе.

Исполнительница также заявила, что готова отказаться от поездок в Россию, а также согласна самостоятельно оплатить затраты на участие в конкурсе. При этом Maruv сказала, что её предлагали выступать на Евровидение от трёх разных стран, однако певица отказалась. По её словам, согласно оговору, заключённому с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, ей запрещено каким либо образом импровизировать на сцене, а также общаться со СМИ без предварительного согласования, кроме того, договор обязывает её выполнять любые требования и поручения.

Конкурс Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.