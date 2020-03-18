ИА «Ореанда-Новости» . Конкурс песни «Евровидение» официально отменили. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили организаторы мероприятия.

В публикации представителей конкурса в Twitter сообщается, что сложное решение об отмене Евровидения 2020 года принял Европейский вещательный союз. Команда пыталась рассмотреть иные способы организации мероприятия, однако в конечном итоге решила полностью его отменить.

Напомним, ежегодный крупный конкурс должен был состояться в Нидерландах в населённом пункте Роттердам 12-16 мая текущего года.