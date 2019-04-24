ИА «Ореанда-Новости» 4 мая 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Многоликий орган. Бах, Куперен, Франк, Хиндемит

Органную музыку четырёх столетий представит петербургская органистка Алие Абдурашитова. Франсуа Куперен, непревзойденный мастер рококо, ещё при жизни получивший титул «Великий», представитель одного из самых больших музыкальных семейств Франции XVII-XVIII веков. Он стал непревзойденным мастером клавесина и органа не только по которого удивительным образом соединились барочная и романтическая традиции. Сочинения Баха, любимым инструментом которого неизменно оставался орган, подведут к творчеству одного из самых известных органных бахианцев XX века, Пауля Хиндемита. В XX столетии он принимает эту эстафету у своих предшественников-романтиков, продолжая немецкую органную традицию. Многоликий орган – концерт, охватывающий четыре века истории Короля инструментов.

Исполнитель:

Алие Абдурашитова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





5 мая 2019, воскресенье 16 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Игры времени

Бах, Ален, Таривердиев

Бах и Таривердиев, Ален и Вьерн – пресечение эпох и границ времени в концерте петербургской органистки Лилии Печенкиной. Бах – планета, вокруг которой вращаются неисчислимые устремления музыкантов и композиторов всех времен. По сей день современные композиторы находятся под влиянием многовековой баховской традиции. Внимательно вслушиваясь в органные опусы Микаэла Таривердиева, мы услышим определённую связь с полифоническим мышлением лейпцигского кантора. Человек-легенда был известен как признанный мастер музыки к кинолентам, а в жизни «для себя» он боготворил любимый инструмент Баха – орган, создав абсолютно уникальный репертуар. В концерте также прозвучат сочинения Букстехуде, старшего современника Баха, корифея симфонического органа Луи Вьерна и Жана Алена – одаренного французского композитора XX столетия, трагически погибшего на Второй мировой войне.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Лилия Печенкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





11 мая 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue su Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Вечер с Великим Мастером. Франсуа Куперен.





Приходскую органную мессу Франсуа Куперена, ещё при жизни названного Великим, исполнит известный петербургский органист Юрий Семенов, вокалистки Мария Шуляковская, Любовь Шаромова и Александр Коротков, виола да гамба. Основу творческого наследия Куперена, родившегося в семье с вековыми музыкальными традициями, составляют сочинения для клавесина: это более 250 пьес, изданных в четырёх сборниках. Важная часть наследия композитора – его органные мессы. По мнению некоторых музыкальных критиков, на них учился сам Иоганн-Себастьян Бах. Композитором написаны две мессы – Монастырская и Приходская. В них органично соединились французская и общеевропейская традиции. В органных мессах Куперен продемонстрировал блестящее сочетание традиции с неповторимым творческим почерком.





Исполнители:

Юрий Семёнов, орган

Мария Шуляковская, сопрано

Любовь Шаромова, сопрано

Александр Коротков, виола да гамба

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





12 мая 2019, воскресенье 16 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Строгие напевы:

Бах, Регер, Брамс, Мессиан

Название масштабному гала-концерту вокалистов и органистов Петербурга дало гениальное сочинение мировой классики. Строгие напевы – последнее сочинение Иоганнеса Брамса, завершенное менее чем за год до кончины композитора. Опус рожден размышлениями о приближающейся смерти самого дорогого ему человека – Клары Шуман, рядом с которой Брамс прожил более 40 лет. Четыре строгих напева для баса с фортепиано – вершина творчества композитора, его символическое завещание. Исполненное в сопровождении органа сочинение откроет новые грани бессмертного творения Брамса. Немецкая линия концерта продолжена ариями из лучших Кантат Баха и его масштабными органными сочинениями, а также Хоральной фантазией Регера, композитора, ставшего символическим мостом между двумя эпохами. Франция представлена сочинениями Сезара Франка, Эрнеста Шоссона, Оливье Мессиана.

Исполнители:

Елизавета Шабалина, орган, Елена Малева, орган, Алие Абдурашитова, орган, Арина Степанец, орган, Цзе Жэнь, орган, Юлия Яковенко, сопрано, Алексей Чувашов, баритон

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





18 мая 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Майский вечер в мажоре»

Бах, Вивальди, Маршан

Провести неповторимый майский вечер в абсолютном мажоре приглашает любимица петербургской музыки, виртуоз органа Мария Лобецкая. Лучшие композиторы блистательной эпохи барокко объединятся в неповторимой ауре весеннего Петербурга. Бах, композитор, необъятное творчество которого стало точкой отсчета для его современников и многочисленных последователей, представлен одним из самых своих играемых опусов – Токкатой, адажио и фугой до мажор. Его предшественники Букстехуде и Брунс, ярчайшие представители органной школы Северной Германии, заявят о себе двумя наполненными неиссякаемой радостью прелюдиями. К замечательной немецкой компании присоединится французский виртуоз Луи Маршан, вступив с ней в Большой органный диалог. Множество органных транскрипций струнных опусов Вивальди, сделанных Бахом, необычайно популярны как среди органистов, так и среди публики , но на сей раз прозвучит органная версия Весны из знаменитых «Времен года» рыжего аббата, мастерски сделанная Марией Лобецкой. Золотой репертуар Короля инструментов только в мажорных тональностях!

Лауреат международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

19 мая 2019, воскресенье 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Весна барокко: ансамбль флейт и орган

Вивальди, Бах, Маре, Гендель

Испанские фолии Марена Маре, фрагменты из популярных сочинений Иоганна Себастьяна Баха и «Времен года» Вивальди, а также хит Генделя – Музыка для королевского фейерверка, прозвучат в неожиданном и ярком звучании ансамбля Flute Masters. Сочетания нескольких тембров флейт в уникальной акустике храма предоставят публике уникальную возможность услышат заново хорошо знакомые любимые мелодии блистательной, полной загадок и контрастов эпохи барокко. За органом – петербургская органистка Елена Малева, в исполнении которой прозвучат сочинения, представляющие северонемецкую школу. В программе – непременный Бах и его старший современник Букстехуде. Весна барокко – музыка на все времена!

Исполнители:

Ансамбль флейтистов Flute Masters

Художественный руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Владимир Ушаков

Елена Малева, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

25 мая 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный гала: Бах и Франция

Бах, Де Гриньи, Куперен, Франк, Видор

Грандиозный гала концерт органистов-воспитанников всемирно признанного мастера Даниэля Зарецкого, в конце которого Маэстро сам сядет за орган, представит сочинения Баха и французских композиторов от барокко до XX века. Развернутые масштабные полотна великого уроженца Германии прозвучат в окружении не менее великих сынов Франции. Это Франсуа Куперен, ещё при жизни получивший титул Великого, в органных мессах которого французская традиция органично соединена с поразительным творческим почерком композитора. Фрагмент Органной мессы другого представителя Великой эпохи – Николя де Гриньи - поражает хрупкостью образов и особой проникновенностью, предвосхищающей эпоху романтизма. Век XIX предстанет в сочинениях величайшего позднего романтика Сезара Франка и мастера органной симфонии Шарля-Мари Видора. Эстафету примут менее известные ровесники Видора – Эжен Жигу и Теодор Дюбуа. Особая тема концерта – Литании Жана Алена, за 29 лет своей земной жизни создавшего более 140 опусов, среди которых 26 пьес для органа, 52 сочинения для фортепиано, реквием, хоровые и камерные пьесы.

Исполнители:

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий

Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов

Ирина Климина, Виктория Шорохова, Мария Гаврилюк, Алие Абдурашитова, Лилия Печёнкина, Александр Патрушин, Александр Казаков, Ирина Козлова, Иван Ипатов

Орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

26 мая 2019, воскресенье, 16 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органная сага Германии

Бах, Мендельсон, Райнбергер

Концерт проходит при поддержке Посольства Нидерландов в России, Фонда Вильгельмины Янссен и фонда сценических искусств FPK

Музыка самой органной страны, Германии, прозвучит в исполнении известного голландского органиста Аарта Бергверффа. Наряду с известными хоральными прелюдиями и Трио-сонатой Иоганна Себастьяна Баха, прозвучат разнообразные транскрипции его сочинений. Среди них Хроматическая фантазия и фуга, мастерски переложенная французским композитором и органистом Максом Регером, и ария Agnus Dei из Мессы си-минор. Творчество Мендельсона, создавшего абсолютно новый жанр романтической органной сонаты, представлено Andante из Симфонии IV ля мажор в интереснейшей транскрипции Карла Плато. И наконец дань Йозефу Габриэлю Райнбергеру, чей 180-летний юбилей отмечается в этом году, а чудесная музыка, увы, в России более известна органистам, нежели публике. Органная сага Германии – незабываемое музыкальное путешествие.

Программа:

Исполнитель:

Аарт Бергверфф, орган

Нидерланды

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







