ИА «Ореанда-Новости». Предлагаем вашему вниманию расписание цикла концертов «Органные вечера на Ковенском», которые можно будет посетить в Санкт-Петербурге 2 - 31 марта. В программе концертов - органные произведения композиторов разных стран, школ и эпох. Вечера будут проходить в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской (Ковенский переулок,, 7, станция метро Площадь Восстания).









2 марта 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Бах, Лист… и подражание старым мастерам

Бах, Любек, Лист, Таривердиев

Известная петербургская органистка Виктория Шорохова предлагает пересечь бесконечный звуковой мост, на разных концах которого стоят немецкие и французские предшественники Баха и… Микаэл Таривердиев. Точка притяжения всех органистов – Бах, будет представлен одной шести из Трио-сонат, уникальным камерным сочинением, необычайно сложным для исполнения, каждая из трёх частей которого – маленький шедевр. Органную страницу творчества Ференца Листа представят две небольшие, но емкие по своей фактуре и выразительности пьесы: органная транскрипция знаменитого Ave verum Моцарта и Salve Regina. Сочинение «Вспышка радости» озарит концерт ярким светом творчества выдающегося французского композитора ХХ века – Оливье Мессиана. И, наконец – встреча с Микаэлом Таривердиевым, песни и музыку к кинофильмам которого мы знаем наизусть. Известно ли вам, что этим удивительным композитором написано множество сочинений для органа, а крупнейший международный органный конкурс носит его имя? Две хоральные прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам» – виртуозная стилизация на тему ушедшей блистательной эпохи барокко.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Виктория Шорохова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

3 марта 2019, воскресенье 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Испанская органная музыка

Кабесон,Солер, Гуриди

С середины XVI века до середины XVII яркая и самобытная органная школа Испании занимала одну из ведущих позиций в Европе. Испания создала особый тип органа, отличающегося рядом оригинальных инженерных решений и тембральных находок. За два века сложился обширный органный репертуар, включающий такие жанры как тьенто (полифоническая пьеса, чаще всего четырехголосная) всевозможные разновидности вариаций на песни и танцы, а также батальи, изображающие битвы. Не менее интересной была судьба их авторов – слепого придворного органиста Антонио де Кабесона, объехавшего половину Европы вместе со своим повелителем, королем Филиппом II; священника с тяжёлым характером Франсиско Корреа де Араухо, проведшего большую часть своей жизни в судебных тяжбах, но оставившего после себя прекрасную музыку; «слепца из Дароки» Пабло Бруны, спрятавшего в литанию танец фолию, и многих других свидетелей эпохи.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Моисеева, орган

Москва

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

9 марта 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Бах и несостоявшиеся встречи

Бах, Гендель, Вивальди

Смысловой центр концерта – Бах, композитор, необъятное творчество которого стало некой точкой отсчета для его предшественников, современников и многочисленных последователей. В концерте Татьяны Андриановой с лейпцигским кантором пересекутся Гендель и Вивальди, так и не увидевшиеся с ним в период своей земной жизни. Наряду с хоральными прелюдиями Баха, прозвучит одна из самых его знаменитых органных транскрипций оркестровых сочинений Вивальди – Концерт ля минор. Множество органных версий опусов рыжего аббата сделаны Бахом столь мастерски, что века спустя их приписывают… Иоганну Себастьяну! Бах и Гендель родились в один год, но до чего же по-разному сложились их судьбы! «Невстреча» давно уже стала поводом для создания литературных, драматургических и кинематографических шедевров, но бессмертная музыка двух гениев вот уже в течение веков встречается в многочисленных концертах. И, наконец, Бах и Маршан. Несостоявшаяся музыкальная дуэль. Бегство Маршана из Дрездена накануне музыкального состязания с Бахом. Концерт органично дополнят сочинения младшего современника Баха – Кунау, и непревзойденного мастера клавирной сонаты Доменико Скарлатти, тоже родившегося… в один год с Бахом.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Татьяна Андрианова, орган

Москва

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 марта 2019, воскресенье 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Обрученные с музыкой: Бах и Вивальди

Бах и Вивальди – два гения, Богом обрученные с музыкой. Две ярчайшие звезды на небосводе Германии и Италии, взошедшие в блистательную эпоху барокко. Парадоксально, но оба этих гения были преданы забвению. Бах вернулся к нам в XIX столетии благодаря Мендельсону, а Вивальди лишь в XX… Кстати, многие сочинения рыжего аббата стали хорошо известны по гениальным транскрипциям Баха! Ни разу не встретившись на сравнительно небольшом пространстве Европы, они были связаны незримой нитью: Бах искренне восхищался творчеством своего итальянского современника, создавая чреду удивительных органных транскрипций его инструментальных концертов просто ради удовольствия. Неудивительно, что даже сейчас восхищенная публика нередко приписывает ряд подобных опусов именно Баху, а не Вивальди! Никогда не встречаясь, они по умолчанию стали сотворцами шедевров, проверенных временем. Обрученные с музыкой гении встретятся лицом к лицу в концерте скрипачки Полины Фоминцевой и органистки Натальи Михайловой.





Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Полина Фоминцева, скрипка

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





16 марта 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Ave Maria и другие шедевры

Шуберт, Пуччини, Чайковский, Лист

В первый месяц весны так хочется праздника! Бразильский тенор Сезар Камарго, обладатель гран-при многочисленных вокальных конкурсов и победитель телевизионного шоу Raul Gil’s Program в ансамбле с петербургским органистом Алексеем Поповым создадут истинно праздничное настроение. Вокальные хиты Шуберта и Франка, барочные арии Страделлы и Скарлатти, оперные шедевры Пуччини, а также романсы Чайковского – музыка всем и для всех. Сольный орган представлен знаменитой Канонадой Бальбатра, хоралами Nun danket alle Gott Листа и Флора Петерса. Божественное сочетание голоса и органа под сводами одного из самых красивых храмов города.





Исполнители:

Сезар Камарго, тенор, Бразилия

Алексей Попов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

17 марта 2019, воскресенье 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Многоликая Германия: Бах, Мендельсон, Райнбергер

Многоликая органная Германия: Бах-Мендельсон-Райнбергер. Барокко и романтизм в концерте петербургских музыкантов Самиры Галимовой и Лилии Кузнецовой. Ликующая и праздничная Прелюдия и фуга ре мажор Баха сменится Третьей органной сонатой Мендельсона – продолжателя традиций Иоганна Себастьяна в эпоху романтизма. Особая тема – исполнение Мессы Йозефа Габриэля Райнбергера, композитора, чье 180-летие отмечается в этом году. Мастер контрапункта и композиции, Райнбергер создал непревзойденные по своей мелодичности шедевры. Разные эпохи самой органной страны предстанут в течение всего лишь одного вечера!

Исполнители:

Самира Галимова сопрано

Лилия Кузнецова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

23 марта 2019, суббота, 20 часов

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Погружение в Барокко: орган-клавесин-плекторный бас

Вивальди, Фрескобальди, Габриэлли

Прикоснуться к неповторимой энергетике барокко приглашают петербургские музыканты Екатерина Лихина и Никита Яковлев. Сочетание органа, клавесина и плекторного баса поразит самобытными и неожиданными тембрами. Струнный плекторный бас – уникальный инструмент, сконструированный петербургским музыкальным мастером Георгием Сидорским. Плекторный бас подходит как для сольного исполнения музыки различных жанров и эпох, так и для непременного бассо континуо в музыке Ренессанса и Барокко. Известная петербургская клавесинистка Екатерина Лихина во время концерта будет переходить от клавесина к органу – ведь в ту замечательную эпоху музыканты свободно владели многочисленными музыкальными инструментами! В этот вечер публика ощутит неповторимое звуковое пространство гениев итальянского барокко – от Фрескобальди до Вивальди.





Исполнители:

Екатерина Лихина, орган, клавесин

Никита Яковлев,струнный плекторный бас

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

24 марта 2019, воскресенье 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок, 7, станция метро Площадь Восстания)





I Органный фестиваль Великопостных концертов

Видение Лорелеи

Бах, Моцарт, Шуберт, Брамс

Один из самых известных шедевров не только немецкой, но и мировой литературы – баллада Генриха Гейне о Лорелее. Её почти триста раз перекладывали на музыку, причём не только Вагнер и Мендельсон, но и Петр Ильич Чайковский. Стихотворение легло в основу нескольких оперных и балетных либретто. В программе петербургских музыкантов Екатерины Маришкиной и Марка Таубе нет ни одного сочинения, буквально посвященного коварной деве, но удивительная энергетика музыки, заявленной в концерте, предоставляет публике уникальную возможность увидеть мир глазами Лорелеи. Трагизм Пассакалии Баха и зримый свет Адажио Моцарта, тончайший лиризм Шуберта и медитативность Брамса – погружение в струящийся поток Видения Лорелеи.

Исполнители:

Заслуженный артист России Марк Таубе, скрипка

Лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

30 марта 2019, суббота, 20 часов

I Органный фестиваль Великопостных концертов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Весна органа

Бах, Букстехуде, Регер, Вьерн

Лучшие сочинения органного репертуара прозвучат в исполнении Алие Абдурашитовой и Лилии Печенкиной – учениц Даниэля Зарецкого, одного из самых известных и востребованных органистов современности. Им воспитано несколько поколений учеников, хорошо известных любителям органной музыки во всем мире. Сочинения Баха и его старшего современника-наставника Букстехуде в этот вечер объединятся с ярчайшими опусами мастеров позднего немецкого и французского романтизма – Регера и Вьерна. Луи Вьерн совместил в своём творчестве верность полифонии и романтические приемы изложения, а Макс Регер, как и Бах, на творческие принципы которого он опирался в течение всей жизни, оставил воистину необъятное наследие, вошедшее в золотой репертуар Короля инструментов.

Исполнители

Алие Абдурашитова

Лилия Печёнкина

Орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

31 марта 2019, воскресенье 16:00

I Органный фестиваль Великопостных концертов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Лабиринт мира и рай сердца

Станислав Шурин, органист из Словакии, представит неожиданную своими драматургическим поворотами программу, ведущую сквозь причудливые звуковые лабиринты: от старинных словацких табулатур и изысков барокко, через бурную эпоху романтизма к нашему времени. Публика откроет для себя никогда не звучавшую в России органную музыку Словакии XVII столетия из Органного сборника Яна Валаха. Не нуждающиеся в представлении органные хиты, Пассакалия и хорал из Кантаты № 147 Баха плавно подведут к гениальной органной Сонате №2 Феликса Мендельсона. Творчество крупнейшего чешского композитора и органиста Петра Эбена представлено одной из частей цикла «Лабиринт мира и рай сердца», цикла создававшегося более полувека. Современная музыка также будет представлена сочинением итальянца Массимо Носетти и авторским опусом самого Станислава Шурина – Фанфары.





Исполнитель:

Станислав Шурин, орган

Словакия

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



