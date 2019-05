ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской пройдут органные вечера. Адрес - Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.





1 июня 2019, суббота, 20:00

Космогония Баха и звездное небо Урмаса Сисаска

Бах, Сисаскс, Глюк. Падеревский



Необозримый спектр западной музыки от Баха до Дайсона прозвучит в первый месяц лета в исполнении камерного хора LAUDA и органиста Александра Грудинкина. Орган соло представлен шедеврами северогерманской школы. Это сочинения Баха и его предшественника Букстехуде, музыканта, оказавшего колоссальное влияние на молодого Иоганна Себастьяна. Хоровые сочинения a capella и в сопровождении органа откроют публике страницы редко звучащих в России сочинений, в числе которых опусы сэра Джона Дайсона, а также музыка стран Балтии. Будут исполнены «Духовные песни» Йохана Аугуста Сёдермана, который является первым представителем национально ориентированного романтизма в шведской музыке. Польская линия представлена сочинением Падеревского, выдающегося польского пианиста, композитора, государственного и политического деятеля. Настоящий сюрприз – прикосновение к уникальной музыке наших современников. Прозвучит фрагмент из уникального сочинения эстонского композитора Сисаска Gloria Patri, состоящего из 24 гимнов, написанных в стиле a cappella многоголосной вокальной музыки для смешанных хоровых ансамблей и основанных на космической музыкальной грамоте, завершенное 1988. Используя соотношения траекторий планет Солнечной системы, Сисаск создал свою космическую музыкальную систему, в которой ноты соответствуют латинским названиям планет Солнечной системы! Сочинения литовца Витаутаса Мишкиниса звучат во всем мире, он автор около 800 произведений: 400 духовных сочинений a’cappella, 20 месс, Магнификата, Страстей по Иоанну» нескольких кантат, мюзикла, оперы, более 400 песен которые исполняются в Литве, странах Европы и Америки. Польский композитор Йозеф Свидер известен как создатель музыки к многочисленным, кинофильмам, но им написано и немало интересной музыки в академических жанрах. Космогония Баха и звездное небо Урмаса Сисаска – уникальный вечер в обществе Хора и Органа.



Исполнители:

Камерный хор LAUDA

Художественный руководитель Марина Киреева

Хормейстер Ирина Махлай

Александр Грудинкин, орган

2 июня 2019, воскресенье, 16:00

В унисон со Вселенной: органная музыка Германии и России

Бах, Брунс, Татаринов

В один из самых романтических месяцев Петербурга сочинения немецких и русских композиторов, а также свои собственные опусы, исполнит молодой органист и композитор Иван Татаринов (1992*). Воспитанник Санкт-Петербургской консерватории, в настоящее время проживающий в Америке, он с успехом дает многочисленные сольные концерты, на которых помимо обширного мирового репертуара для короля инструментов, исполняет свои авторские композиции. Музыка Татаринова звучит в разных странах мира, в числе которых Россия, США, Германия, Италия, Финляндия, Колумбия. Музыкант – член Национального общества почета Alpha Chi(США) и Американской гильдии органистов, лауреат Roy and Sue Johnson Award in Organ or Sacred Music at SMU (2018), а также многочисленных международных конкурсов композиторов, органистов, пианистов. В июньском концерте Иван Татаринов исполнит хиты композиторов северонемецкой органной школы эпохи барокко –Баха и Брунса. Особая нота концерта – музыка малоизвестного россиянам Авгусат Готтфрида Риттера, немецкого композитора-романтика, органист-виртуоза, музыковеда и эксперта в органостроении. Российская органная история удивит органными пьесами Гречанинова.Особая интрига концерта – сочинения музыковеда, композитора и вокалистки Татьяны Татариновой, матери музыканта, а также его собственное сочинение, написанное в 2019 году. Прелюдия и фуга на тему Nun komm, der Heiden Heiland op. 36 (2019) запечатлена в виде нотного текста после импровизации Татаринова в период Адвента 2017 года в церкви Святого Фомы в Далласе, Техас (США). Фуга появилась позднее. Одна из известнейших рождественских мелодий находит свое преломление в магической колористике неподражаемого мастера тембральных находок и по замыслу композитора достигает экстатического взрыва в своем финале.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Иван Татаринов, орган





8 июня 2019, суббота, 20:00

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Симфония вселенной: Бах и Вьерн

Швейцарский гость органных вечеров на Ковенском, известный органист и дирижер Диего Инноченци, исполнит музыку двух титанов, в творчестве которых в разные эпохи органная музыка достигла пика возможностей. У Баха – это полифонические жанры, в числе которых развернутые масштабные токкаты, фантазии и прелюдии с фугами и камерные хоральные прелюдии, у Вьерна – органные симфонии и уникальные по своей выразительности программные пьесы. В концерте «Симфония вселенной» прозвучат Первая органная симфония Вьерна и масштабные опусы Баха. Диего Инноченци, главный органист концертного зала Виктории в Женеве, обладает обширным репертуаром, включающим музыку XIX и XX веков. Музыкант также хорошо известен, как организатор ряда фестивалей органной и духовной музыки, автор и участник экспериментальных креативных проектов, объединяющих орган с хореографией современными видеопроекциями.

Исполнитель:

Диего Инноченци, орган

Женева, Швейцария

9 июня 2019, воскресенье, 16:00

Музыкальные изыски: голос и орган

Бах, Франк, Рахманинов

Изысканную программу, раскрывающую загадки разных музыкальных эпох, представит очаровательный дуэт петербургских музыкантов: певица Юлия Яковенко и органистка Елизавета Шабалина Прозвучит фрагмент из Приходской мессы Великого Франсуа Куперена, в которой уникальным образом сочетаются верность традиции с неповторимым творческим почерком мастера. Баховская тема представлена одним из самых востребованных сочинений гениального германца – это Прелюдия и фуга ля минор, названная Великой, настолько грандиозны ее масштабы, приближающие сочинение к жанру симфонии. Голос и орган объединятся в одном из самых известных ораториальных шедевров великого кантора – арии из Страстей по Матфею. Интрига концерта – незнакомый Сезар Франк, представленный удивительным романсом «Свадьба роз». Еще один сюрприз – Sancta Maria Жана Батиста Форе – блистательного французского певца и композитора XIX-XX, автора книг по искусству пения, а также страстного коллекционера художественных произведений Эдуарда Мане. Неожиданное путешествие из лета в Рождество станет возможным, благодаря звучанию Вариаций на тему Noel Марселя Дюпре. Особый шарм концерту придаст звучание Вокализа Рахманинова. Музыкальные изыски: голос и орган.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Яковенко, сопрано

Елизавета Шабалина, орган





15 июня 2019, суббота, 20:00

Под бой часов Суассона: флейта и орган

Бах, Видор, Дюрюфле

Под бой часов Суассона – вечер музыки для флейты и органа ярких молодых музыкантов Марии Столяровой и Аллы Морозовой. Инструменты прозвучат соло и в ансамбле, представив публике уникальную возможность, прикоснуться к музыке разных стран и эпох. В знаменитой органной Фантазии Баха соль мажор встретились французская традиция, влияние которой испытал юный Бах, переписывая по ночам «Первую органную книгу» известного реймсского органиста Николя де Гриньи, и стиль самого известного итальянского композитора эпохи раннего барокко Джироламо Фрескобальди. Фуга на тему перезвона часов собора города Суассон последнего французского романтика Мориса Дюрюфле позволит совершить виртуальное путешествие во французский городок, известный свои уникальным собором. Соната Баха и сольная сюита для флейты Телемана, композитора, оставившего воистину неизмеримое творческое наследие, и писавшего легко и вдохновенно. Сюрприз концерта – одна из частей Органной симфонии № 4 Видора, переложенная для флейты и органа нашим современником, блестящим органистом и композитором Жаном Полем Имбером, учеником недавно ушедшего из жизни величайшего музыканта Жана Гийю. Разнообразную и яркую программу украсят сочинения Алена, Йенсена и Фреппеля.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Столярова, флейта

Алла Морозова, орган

16 июня 2019, воскресенье, 16:00

Пульс жизни. Орган и скрипка

Пульс жизни – программа петербургских музыкантов Екатерины Маришкиной, Марка Таубе и Дарьи Росицкой, представляющая лучшие сочинения разных эпох, от Иоганна Себастьяна Баха до нашего современника Ивана Татаринова. Токката и фуга ре минор BWV 538, «дорийская» написана во время пребывания Баха в Веймаре в 1707—1718, в период расцвета творческой зрелости музыканта. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Иоганн Себастьян основательно изучал, сделав ряд уникальных органных транскрипций неистового венецианца. Другой шедевр – самый известный номер Страстей по Матфею, пронзительная по накалу драматизма и гениальная по средствам музыкальной выразительности ария Embarme dich. Звучание музыки Баха и Пьяцоллы в одном концерте стало достаточно частым явлением – в 1933 году Астор начал обучаться у венгерского пианиста Белы Вильда, одного из учеников Рахманинова, о котором Пьяццолла позже сказал: «Благодаря ему я на всю жизнь полюбил Баха». Под влиянием баховской полифонии Пьяццолла создал особую музыкальную форму – танго-фуга, явив миру уникальный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии. В концерте прозвучат самые энергетически «цепляющие» пьесы мастера: Libertango и Milonga, а также Ave Maria. Погружение в космические ритмы вселенной продолжит сочинение Ивана Татаринова Пульс жизни. «Биение пронизывает все. Без ритма космоса бытие невозможно. Мириады жизней пульсируют в потоке мироздания, каждая из них вспыхивает ярким сиянием и угасает... Вселенная дышит» – делится своими мыслями молодой композитор и органист, ныне проживающий в США, где он с успехом реализует свои творческие проекты. Пьеса Татаринова (1992*) The Pulse of Life, написанная в 2015 году, погрузит публику в удивительное состояние унисона с бесконечностью.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ

Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Дарья Росицкая, меццо-сопрано

Екатерина Маришкина, орган

22 июня 2019, суббота, 20:00

Органный концерт

Размышления великих

Бах, Мендельсон, Франсэ

Эльке Фёлькер органистка с мировым именем, о которой солидная германская газета «Die Zeit» с несвойственным ей восторгом писала: «Виртуозную игру Эльке Фёлькер, ее импровизации отличают такой огонь темперамента в сочетании с такой откровенностью и прямотой, что вы испытываете навязчивое желание преклонить колени перед ней и ее органом…», даст единственный концерт в Петербурге. Активно концертирующий музыкант, доктор музыковедения, инициатор и участник многих фестивалей органной музыки, включая один из главных в Европе, который ежегодно проводится в ее родном городе Шпайере, писатель и журналист, органистка представит уникальную по смыслу и разнообразию программу. Фантазия и фуга соль минор, написанная в Веймарский период, — одно из самых замечательных творений Баха, в которых осмысляется широчайший спектр чувств и переживаний нашего бытия. Другая ипостась концерта-размышления – избранные пьесы из 11 хоральных импровизаций органиста и композитора Зигфрида Карг-Элерта, творчество которого практически неизвестно в России. 66 хоральных импровизаций – первое сочинение Карг-Элерта для органа, которое сразу же поставило его в один ряд с выдающимися композиторами его времени, писавшими для Короля инструментов. Особое внимание хочется обратить на Кармелитскуя сюиту, сочинение Жана Франсе, четыре из шести частей которой прозвучат на концерте. Романтическая эпоха представлена музыкой Райнбергера, чье 180-летие отмечается в этом году, и великого Мендельсона, реформатора органной музыки Германии XIX века. Размыщления великих – концерт выдающейся органистки наших дней.

Исполнитель:

Эльке Фёлькер, орган

23 июня 2019, воскресенье, 16:00

Вариации на тему Баха и органная Франция

Бах, Лист, Шуман, Дюрюфле, Литез

Известная петербургская органистка Виктория Шорохова приглашает погрузиться в долгую органную историю, центр которой Иоганн Себастьян Бах. Баховскую эстафету примет ярчайший представитель немецкого романтизма Роберт Шуман, обратившийся к жанрам и формам, в которых творил Иоганн Себастьян, где первое место было отведено фуге. Им был создан органный цикл из шести фуг на имя BACH ор.60, одна из которых прозвучит в концерте. Обращение к великому кантору Ференца Листа представят Вариации на тему Баха: в основе сочинения лежит первый хор из Кантаты BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Плакать, жаловаться, тревожиться, бояться), являющийся своеобразным прообразом Crucifixus из гениальной баховской Мессы си минор. Французская ветвь концерта представлена творчеством Литеза и Дюрюфле. Вариации на тему Баха и органная Франция – вечер шедевров.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Виктория Шорохова, орган





29 июня 2019, суббота, 20:00

Токкаты и пасаскальи

Бах, Видор, Шостакович

Концерт петербургской органистки Лилии Кузнецовой – погружение в мир популярных органных форм – токкаты и пасакалии. Токката – виртуозный и блестящий жанр, к которому обращались и продолжают обращаться композиторы самых разных эпох: это строгая сдержанность старых мастеров и космический размах Баха, звуковая лавина французских романтиков и эклектика наших дней, где каждый высказывается на своем языке. Прозвучат баховская Токката и фуга ре минор , которая не нуждается в представлении, а также Токката из сборника Apparatus Musico Organisticus старшго современника Баха – Муффата. Романтическая токката представлена одной из частей знаменитой органной Симфонии № 5 Видора, ярчайшей фигуры XIX –XX на музыкальном Олимпе Франции. Пассакалья – пьеса, написанная в форме вариаций на остинатном басу. Она родилась в Испании XVII века и достигла расцвета в творчестве Баха, Генделя, Букстехуде, затем практически исчезнув из мира музыки. Ренессанс произошел в XX столетии, возродившись в симфониях, операх и самостоятельных сочинениях. Так, важнейшую драматургическую нагрузку пассакалья несет в опере Шостаковича «Катерина Измайлова». Это сочинение позвучит в концерте наряду с ранним шедевром Баха – Пассакалией и фугой. Романтический вариант пассакльи представлен опусом немецкого композитора Райнбергера.

Исполнитель:

Лилия Кузнецова, орган

30 июня 2019, воскресенье, 16:00

В зазеркалье белых ночей. Орган соло и в дуэте.

Бах, Регер, Сен-Санс

Фантазия и реальность, волшебство звука, фейерверк образов и калейдоскоп эмоций. Два музыканта – одно дыхание, один инструмент, одна Музыка. ElizabethDuo: две молодые, яркие, талантливые петербургские органистки ЕлизаветЫ – Лобанова и Шабалина, поразят публику, исполнив шедевры органного репертуара соло, а также в четыре руки и четыре ноги. Северонемецкая школа, Бах и Букстехуде, еще раз напомнят о самой органной в мире стране – Германии. Хит всех времен – Шутка Баха родиться в новом качестве, прозвучав в обработке для органного дуэта. Немецкую линию продолжат сочинения Брамса и Регера, оставившего неисчислимое огранное наследие, насчитывающее свыше 200 сочинений. Именно Регер в XIX веке возродил орган, инструмент, который после Баха практически не был ведущим в творчестве кого либо из многочисленной рати композиторов. Брамс же в контексте органного творчества известен своим обращением к забытому жанру хоральной прелюдии, цикл которых прозвучал посмертно. Кульминация концерта – Вакханалия из «Самсона и Далилы» Сен-Санса для дуэта органистов, а его достойный финал – Рапсодия для органного дуэта нашего современника Нажди Хакима. Войдите в Зазеркалье белых

Исполнители:

ElizabethDuo:

Лауреаты международных конкурсов

Елизавета Лобанова

Елизавета Шабалина

Орган