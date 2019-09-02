ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской пройдут органные вечера. Адрес - Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.





21 сентября 2019, суббота, 20:00

Органный концерт «Гармонии мира: Бах, Мендельсон, Хиндемит»



На открытии нового концертного сезона известная петербургская органистка Мария Лобецкая, известная своим виртуозным мастерством, порадует прекрасным набором хитов, дополненным редко звучащей органной сонатой Пауля Хиндемита.



Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор входит в число самых известных сочинений Баха, объединяя себе элементы французской и итальянской традиций. Иногда ее называют «Прелюдией Святой Троицы», потому что три контрастных музыкальных эпизода олицетворяют Бога Отца, Сына и Святого Духа. Симфонический орган представлен ми мажорным хоралом убежденного бахианца, основоположника органной романтической традиции Франции – Сезара Франка. Цикл из шести органных сонат – символический центр органного наследия Мендельсона, рождение нового жанра романтической сонаты для Короля инструментов. Три из шести сонат написаны на темы известных церковных песнопений. В первую часть Шестой сонаты заложена тема XIV столетия «Отче наш». Контрастная нота концерта – Вторая органная соната Пауля Хиндемита.



Гармонии мира – незабываемая программа первого концерта нового сезона.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



22 сентября 2019, воскресенье, 16:00

Органный концерт «Человек-оркестр и легендарные саундтреки Мишеля Леграна»



Человек-оркестр Франсис Видиль является единственным обладателем первых премий основных международных конкурсов по импровизации на органе и фортепиано. После 10 лет преподавания он получил от Министерства культуры Франции пожизненную должность Почетного профессора Парижской и Версальской консерваторий. Музыкант начинал как пианист, потом освоил скрипку, челесту, ударные, орган и другие инструменты, сокрушаясь, что у него всего лишь две руки. Маэстро способен одновременно играть на органе и трубе, что и будет продемонстрировано в его петербургском концерте. Непревзойденный мастер импровизаций и великолепный аранжировщик, Видиль представит в своем концерте органные версии короля саундтреков Мишеля Леграна. Как органист Франсис завоевал мировое признание не только совершенной техникой исполнения, но и уникальной романтической манерой игры. Знаменитый на весь мир музыкант наповал сразит петербургскую публику своим мастерством и шармом в концерте Человек оркестр и легендарные саундтреки Мишеля Леграна.



Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Франсис Видиль, орган

Франция



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



28 сентября 2019, суббота, 20:00

Vox celesta: вокальный ансамбль и орган



Воистину небесная музыка прозвучит в уникальной акустике католического храма на Ковенском переулке в исполнении вокального ансамбля VOX под руководством Веры Даниловой и талантливого петербургского органиста Александра Патрушина. Коллектив VOX, созданный в 2017 году выпускниками Санкт-Петербургской консерватории, исполняет вокальные сочинения английских, немецких, итальянских и испанских авторов эпохи Возрождения, которые прозвучат в концерте акапелла. В ансамбле с органом музыканты порадуют публику шедеврами Баха, Каччини и Мендельсона. Сольный орган представлен сочинениями из золотого фонда Короля инструментов, среди которых опусы Иоганна Пахельбеля, Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона, композитора, заново открывшего для современников гениальное наследие Баха и возродившего интерес к органу в девятнадцатом столетии.



Исполнители:

Вокальный ансамбль VOX

Художественный руководитель – Вера Данилова

Лауреат международных конкурсов

Александр Патрушин, орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



29 сентября 2019, воскресенье, 16:00

Мистификации XX века: голос и орган. Бах, Вивальди, Вагнер, Пуччини, Вавилов



Известный итальянский органист Ренато Негри и молодая талантливая певица, петербурженка Юлия Любимова, исполнят шедевры западноевропейской музыки. Перголези и Вивальди, Моцарт и Пуччини – сочетание проникновенного сопрано с неисчерпаемыми возможностями Короля инструментов придадут хорошо знакомым и любимым публикой сочинениям новые неожиданные краски. Сольный орган представлен одной из хоральных обработок Баха и органной транскрипцией знаменитой Арии из Оркестровой сюиты N3, а также легендарным Адажио Альбинони, на самом деле, принадлежащим перу талантливого композитора-мистификатора Ремо Джадзотто: по утверждению Джадзотто, пьеса представляет собой реконструкцию, основанную на фрагменте из музыки Томазо Альбинони, найденном им в 1945 на развалинах разрушенной при бомбардировке Дрездена Саксонской земельной библиотеки. Адажио — одно из самых исполняемых музыкальных произведений второй половины XX века, неоднократно использовалось в кино. Еще одна мистификация – Ave Maria, которую сочинил ленинградский гитарист, первый советский лютнист и композитор Владимир Вавилов, приписываемая Джулио Каччини. Изюминка концерта – органное переложения Хора пилигримов из легендарной оперы Вагнера «Тангейзер», мастерски сделанное Ференцом Листом. В созвездии красоты – концерт из лучших сочинений разных стран и эпох.



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Юлия Любимова, сопрано, Санкт-Петербург

Ренато Негри, орган, Италия



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)