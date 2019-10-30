2 ноября 2019, суббота, 20 часов

Флейта, орган и Властелин колец. Гендель, Лист, Моцарт, Марко Ло



Вечер музыки для флейты и органа вновь продемонстрирует их прекрасное сочетание в ансамбле. В дуэте объединятся Италия и Россия: флейтист Лука Маньи и органистка Лилия Печенкина. Инструменты прозвучат соло и в ансамбле, представив не только

хорошо известные сочинения, но и поразив публику неожиданными открытиями. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



3 ноября 2019, воскресенье, 16 часов

Органный концерт «Отцы и дети: Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп Эммануил Бах»



Органные опусы и ансамблевые сочинения великого Баха и его старшего и самого успешного сына – Филиппа Эммануила. Все сыновья Иоганна Себастьяна, а было их шестеро, стали музыкантами, которых он выучил сам. Четверо стали хорошими

профессионалами, существенно повлиявшими на развитие европейской музыки, но даже сам Иоганн Себастьян Бах не знал при жизни такой славы, которой достиг Филипп Эммануил. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



9 ноября 2019, суббота, 20 часов

Бах и романтический орган. Бах, Мендельсон, Франк



Барокко и Романтизм. Связь времен. Лучшие сочинения Баха, гения, востребованного во все времена, прозвучат в соседстве с музыкой его соотечественника, великого немецкого романтика Мендельсона. Феликс Мендельсон – первооткрыватель Баха в XIX веке, он продолжил традиции великого учителя, привнося в них неповторимый дух своего времени. Ещё один последователь Баха, глава французской романтической школы Сезар Франк, в течение всей своей жизни неизменно опирался на его творчество. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



10 ноября 2019, воскресенье, 16 часов

Органный концерт «Полёты с Бахом и Шагалом»



Загадочная атмосфера барокко и безумные ритмы современности. Гендель. Бах. Телеман. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



16 ноября 2019, суббота, 20 часов

Бах, Дебюсси, русские народные песни



Мелодии любви. Концерт уникального вокального коллектива Акапеллика и блестящей органистки Марии Лобецкой. Это обращение к Богородице в старинном византийском распеве и Ave Maria, песня материнской любви и колыбельная, а также чудесная миниатюра британского композитора-романтика, сэра Эдварда Элгара Salut d’Amour. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



17 ноября 2019 воскресенье, 16 часов



Обрученные с музыкой. Бах и Вивальди.



Бах и Вивальди — два гения, Богом обрученные с музыкой. Две ярчайшие звёзды на небосводе Германии и Италии, взошедшие в блистательную эпоху барокко. Парадоксально, но оба этих гения были преданы забвению. Бах вернулся к нам в XIX столетии благодаря Мендельсону, а Вивальди лишь в XX… Кстати, многие сочинения рыжего аббата стали хорошо известны по гениальным транскрипциям Баха! Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



23 ноября 2019, суббота, 20 часов



Музыка в сумерках. Кларнет & Орган



Музыка в сумерках – удивительный концерт, который завораживает не только уникальностью репертуара Короля инструментов и не только необычным сочетанием органа и кларнета: особая атмосфера возникает здесь и сейчас от того, что музыка звучит

в полумраке. Проект Кларнет & Орган был создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных Егором Колесовым (орган) и Русланом Шмельковым (кларнет). Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



24 ноября 2019, воскресенье, 16 часов

Органный концерт «Пульс жизни. Бах, Гуно, Татаринов»



«Пульс жизни» – программа петербургских музыкантов Екатерины Маришкиной, Марка Таубе и Дарьи Росицкой, представляющая лучшие сочинения разных эпох, от Иоганна Себастьяна Баха до нашего современника Ивана Татаринова.

Токката и фуга ре минор BWV 538, «Дорийская» написана во время пребывания Баха в Веймаре в 1707-1718, в период расцвета творческой зрелости музыканта. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



30 ноября 2019, суббота, 20 часов

Франция. Импрессионизм. Голос и орган



Голос и орган. Изысканная программа, представляющая широчайших спектр сочинений французских композиторов-романтиков и импрессионистов. Арии из опер Гуно, Галеви и Годара, изысканные вокальные миниатюры Равеля и Сен-Санса. Органная транскрипция популярнейшей фортепианной прелюдии Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» и два контрастных опуса Орфея из Сент-Клотильд, главы французской романтической школы Сезара Франка. Один из самых знаменитых учеников Франка – Луи Вьерн. Гимн солнцу – одна из уникальных пьес этого гениального французского органиста и

композитора. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)