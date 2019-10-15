ИА «Ореанда-Новости». Французские органисты Оливье Верне и Седрик Меклер исполнят сочинения Равеля, Рамо и И.С. Баха в Светлановском зале Московского международного дома музыки 29 октября. Музыканты выступят в Доме музыки впервые.



Основатель ансамбля Оливье Верне – победитель международных конкурсов в Париже и Бордо, обладатель наград нескольких крупных фондов. Зарекомендовав себя как один из самых ярких представителей французской органной школы, он сделал прекрасную сольную карьеру и записал 110 компакт-дисков, многие из которых отмечены множеством премий. Будучи титулярным органистом Кафедрального собора Св. Николая в Монако, он преподает в Академии музыки принца Ренье III в Монако и Национальной консерватории в Ницце, является художественным руководителем Международного органного фестиваля в Монако и Органного фестиваля в Мужене. Удостоен почетного звания кавалера французского ордена Искусств и Изящной словесности.



Седрик Меклер – доктор наук, бывший полковник медицинской службы, использующий свои знания и навыки гипноза для подготовки музыкантов к сценическим выступлениям.



Их совместный проект, поначалу носивший экспериментальный характер, произвел настоящий фурор в музыкальном мире и завоевал огромную аудиторию во Франции и за её пределами. Музыкантов охотно приглашают известные фестивали в различных регионах Франции, а также в Риме, Женеве, Барселоне, Андорре, Монте-Карло. На сегодняшний день дуэт признан одним из самых авторитетных органных ансамблей Европы.



В репертуаре Верне и Меклера – внушительное число оригинальных композиций для органного дуэта и многочисленных транскрипций. Каждый новый проект артистов – концертная программа или запись диска – неизменно вызывает шквал откликов в прессе. Записи полного собрания органных сочинений Моцарта и Мендельсона получили не только высочайшие оценки критики, но и престижные европейские премии.



В России органный дуэт выступит впервые. В Доме музыке исполнители представят лучшие из переложений известных классических сочинений. В их числе – интереснейшие транскрипции «Болеро» Равеля, сюиты «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, а также шедевры эпохи барокко – Третий «Бранденбургский концерт» и Чакона Баха.



29 октября 2019, Светлановский зал, 19:00

Абонемент «ОРГАНИСТЫ ВЕЛИКИХ СОБОРОВ»

Органный дуэт Оливье Верне и Седрика Меклера (Франция)

Органные транскрипции произведений Рамо, И.С. Баха, Равеля