ИА «Ореанда-Новости». Оригинальный актёрский состав сериала «Друзья» соберётся для съёмок продолжения сериала.

Весь звёздный состав сериала «Друзья» снова соберётся вместе спустя более 25 лет для того, чтобы сняться в продолжении. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри намерены принять участие в часовой серии от стримингового сервиса HBO Max. Об этом сообщил источник Deadline.

Сообщается, что переговоры между сервисом и актёрами были тяжёлыми. Источник обратил внимание на то, что каждый из главных героев сериала получит около 3-4 миллионов долларов за участие в этой серии.

Сериал «Друзья» выходил на экраны с 1994 по 2004 годы. За это время ему удалось взять большое количество престижных наград.