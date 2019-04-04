ИА «Ореанда-Новости». Новый проект «Балканизация» Оркестра балканской и цыганской музыки Exilados состоится в Театральном зале Московского международного Дома музыки 8 апреля. Шоу пройдёт с участием профессиональных исполнительниц цыганского танца.

Еxilados – единственный российский коллектив, исполняющий балканскую и цыганскую музыку. Мастерство артистов Exilados оценил сам Эмир Кустурица, признанный знаток и популяризатор балканской культуры. В настоящее время коллектив много выступает на различных концертных площадках нашей страны и за рубежом.

«Балканизация» от оркестра Exilados – это красочное зажигательное шоу с участием профессиональных исполнительниц цыганского танца. Это настоящая музыкальная феерия, в основе которой цыганско-румынские пляски, турецкие, сербские, болгарские, молдавские и еврейские мотивы. В Доме музыки также прозвучат зажигательные балканские и цыганские мелодии, традиционно исполняемые свадебными оркестрами, деревенскими ансамблями, скрипачами и трубачами в Юго-Восточной Европе.