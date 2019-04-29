ИА «Ореанда-Новости». Марк Цукерберг создал инновационную деревянную «коробку для сна» для своей жены Присциллы Чан, чтобы помочь ей преодолеть бессонницу.

Накануне основатель Facebook поделился своим изобретением в Instagram, объяснив, что Чан «тяжело спать по ночам» после рождения двух маленьких Цукербергов в 2015 и 2017 годах.

«Она постоянно просыпается и проверяет время по телефону, чтобы увидеть, когда дети могут проснуться. Это напрягает её, и она не может заснуть», - написал Цукерберг.

34-летний миллиардер объяснил, что деревянный ящик находится на тумбочке жены и излучает снизу слабый свет между 6 и 7 часами утра. Свет "достаточно заметен, чтобы она знала, когда следует заняться детьми, но не такой интенсивный, чтобы мешать ей спать". Теперь супруга Цукерберга «без нужды лезть в телефон знает, когда можно продолжать спать, не беспокоясь о том, который час».

Пока практическое творение Цукерберга работает успешно, как говорит он сам в Instagram.