ИА «Ореанда-Новости» В Ленинградской области обнаружили захоронения узников немецкого концлагеря, останки почти 50 человек были найдены в 6 безымянных могилах. Передаёт телеканал «Звезда».

Поисковики, обнаружившие захоронения хотят установить личности тех, кто там захоронен, однако это крайне сложная работа. У одной из жертв при себе был найден кожаный кошелёк, в котором был жетон военнопленного с номером 1477. Подобные жетоны выдавали заключённым концлагерей только в самом начале войны. Примечательно, что этот жетон является единственной находкой, которая может помочь установить личность красноармейца.

Лагерь смерти был разбит около деревни Староселье в Тосненском районе в 1941 году, сейчас на этом месте ничего нет, однако поисковики смогли отыскать кладбище, где хоронили узников концлагеря. Теперь все останки будут захоронены на братской могиле с воинскими почестями.