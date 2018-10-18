ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский фестиваль детской книги в Российской государственной детской библиотеке уже в пятый раз устраивает литературный марафон и опровергает мнение: тишина должна быть в библиотеке. Он будет проходить с 26 по 28 октября.



Около 40 издательств представят здесь новинки детской литературы, а для гостей запланировано более 100 мероприятий. Главная тема фестиваля - Книга бумажная и электронная.

Посетителей ждут встречи с любимыми писателями, поэтами и переводчиками, среди них Римма Алдонина, Александр Блинов, Евгения Басова, Марина Бородицкая, Сергей Белорусец, Мария Ботева, Валерий Воскобойников, Артур Гиваргизов, Михаил Грозовский, Александр Дорофеев, Ксения Драгунская, Михаил Есеновский, Анастасия Коваленкова, Максим Кронгауз, Лада Кутузова, Герман Лукомников (Бонифаций), Юрий Нечипоренко, Анастасия Орлова, Сергей Седов, Пётр Сохо (Польша), Татьяна Стамова, Петр Сохо (Польша), Александр Тимофеевский, Елена Усачева, Валерий Шульжик, Лев Яковлев и другие.

Спектакль «Бременские музыканты» от Театра Стаса Намина заставит весь зал дружно петь любимые песни на стихи Юрия Энтина и Василия Ливанова на музыку Геннадия Гладкова. А постановка «Жизнь до метра» по рассказам Александра Блинова от Театра «Отражение» научит завязывать шнурки на два узла, не бояться турникетов в метро и завоевывать любовь.

Режиссёр Анна Чернакова и сценарист Александр Адабашьян представят семейное кино по рассказам Михаила Зощенко «Про Лёлю и Миньку», а режиссер Ирина Волкова покажет приключенческий фильм «Клад», в котором героям предстоит разгадать загадку ограбления краеведческого музея. Будут показаны и мультфильмы, снятые по произведениям современных авторов и книгам Юрия Коваля, 80-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Для тех, кто любит, развалившись в кресле, слушать книжку и воображать другие миры, свои любимые детские произведения прочтут актёр Эвклид Кюрдзидис, актер театра «Современник» Евгений Павлов, актриса кино Юлия Захарова и певец Влад Топалов.

Не обойдётся и без серьёзных бесед: состоится «Детская читательская конференция», на которой юные, но строгие критики обсудят произведения Евгении Басовой, Марии Ботевой, Нины Дашевской, Аси Кравченко и Ларисы Романовской. Пройдут круглые столы, посвященные детской литературе и иллюстрации в цифровую эпоху.

В этом году впервые будет организована выставка современных детских книг, выпущенных в 2017-2018 годах. Специально для читателей пятьдесят критиков детской литературы отобрали лучшие издания. Чествовать лауреатов – лучших из лучших авторов и художников – будут на торжественной церемонии закрытия фестиваля, 28 октября.



Презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии с участием ведущих специалистов по детской литературе, занятия в творческих мастерских для начинающих писателей и художников, познавательные лекции, увлекательные квесты, интерактивный концерт «Остров музыкальных сокровищ», выступление молодых авторов группы «Мыхухоль» и многое другое ждет гостей фестиваля.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Когда: 26-27 октября с 10.00 до 20.00, 28 октября с 11.00 до 17.00



Где: Российская государственная детская библиотека, Калужская пл. 1

Организаторы фестиваля: Российская государственная детская библиотека, Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»



Директор фестиваля: Юрий Нечипоренко