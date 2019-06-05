Открытый аукцион пройдёт на «Единой электронной торговой площадке», передают «Известия».

На торги будет выставлено 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин». Отмечается, что аукцион состоится 2 сентября, а заявку можно будет подать до 29 августа. Шаг аукциона составляет 15 млн рублей

Гостиница «Пекин» располагается на Большой Садовой улице и, как сообщается, представляет особый интерес, как для российских, так и для иностранных покупателей.