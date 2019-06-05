05.06.2019, 11:33
Отель "Пекин" выставлен на торги
ИА «Ореанда-Новости» На электронные торги выставлен столичный отель «Пекин», такое решение было принято компанией «Галс-Девелопмент Группа ВТБ». Открытый аукцион пройдёт на «Единой электронной торговой площадке», передают «Известия».
На торги будет выставлено 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин». Отмечается, что аукцион состоится 2 сентября, а заявку можно будет подать до 29 августа. Шаг аукциона составляет 15 млн рублей
Гостиница «Пекин» располагается на Большой Садовой улице и, как сообщается, представляет особый интерес, как для российских, так и для иностранных покупателей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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