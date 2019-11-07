ИА «Ореанда-Новости». Отец Децла Александр Толмацкий оценил недавно вышедший документальный фильм о сыне.

Об этом пишет РБК, со ссылкой на самого Александра Толмацкого.

Документальный фильм получил название «С закрытыми окнами». Он посвящён музыканту Децлу (Кириллу Толмацкому), скончавшемуся в феврале этого года.

По словам Толмацкого-старшего, ему было тяжело смотреть этот фильм. Он отметил, что режиссёр картины проделал большую и честную работу при съемках. И всё же для самого Александра, это всё ещё слишком тяжёлая история.

На закрытом показе в кинотеатре «Пионер» присутствовали близкие умершего музыканта, его друзья и люди, с которыми он работал. Однако сын артиста на показе не появился.