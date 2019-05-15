ИА «Ореанда-Новости» 72-й международный Каннский фестиваль открылся вечером 14 мая. В нём участвуют известные деятели киноиндустрии из 39 стран. Подсчитано, что население города в эти дни увеличилось в два раза.

«Каждый год мы принимаем лучших, и если сравнить наши суждения с оценками прессы и публики, то вы увидите, что они идентичны», – сказал генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Фестиваль был открыт кинокартиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают», главную роль в которой исполнил Билл Мюррей.

Российское кино представлено в фестивальной программе двумя лентами: киноповествованием Ларисы Садиловой о русской провинции «Однажды в Трубчевске» и фильмом Кантемира Балагова «Дылда» – обе картины будут участвовать в конкурсе «Особый взгляд».

Кроме того, во время нынешнего фестиваля исполнится 50 лет со дня премьеры в Канне фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублёв».