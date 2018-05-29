Ореанда-Новости Убеждённых домоседов в России 9%. В период отпусков покидать родные стены отказывается каждый второй. 45%, в подавляющем большинстве из-за финансового вопроса, отложили дальние поездки. Еще 34% признались, проведут отпуск на даче. В городе или селе останутся 14% респондентов, причём от 14 до 18 лет показатель уже 19%.

Если куда и отправиться летом,то в Крым. Такой ответ дали 37% опрошенных. Интерес к отдыху на полуострове только с 2014 по 2016 годы вырос с 8% до 27%. Объясняется рост популярности направления просто - возвращением полуострова в состав России. Напомню, в феврале министр курортов и туризма республики рассказал, в этом курортном сезоне прогнозируют удешевление отдыха на полуострове.

Следующие по популярности у «отпускников» курорты – Северного Кавказа. 33% опрошенных согласны провести отпуск на черноморском побережье. А вот заграницу этим летом отправятся отдыхать меньше россиян, чем сезоном ранее – 21%.

За два годы вырос интерес к внутреннему туризму. В другие регионы стали ездить на отдых на 9% больше наших сограждан.

Потратить на на одного члена семьи планируют около 44 тысяч. Цифра 11% выше данных 2017 года. 45% предпочитают средства откладывать заранее. 26% готовы позволить такие траты из текущих финансов. На кредит рассчитывают 4%, 3% отдохнут за счёт близких, еще 2% обратятся возьмут в долг. Остальные 11% потратят на отпуск премии и подработки.

Спрашивали у россиян и об ожиданиях. Изменений не ждут 63%, 24% рассчитывают привезти больше впечатлений. 9% отправляются в отпуск с опаской – как бы в этом сезоне хуже не было.

Опрос провели в мае. В нем приняли участие 2000 респондентов из 500 городов и 100 сёл на территории 80 регионов страны.