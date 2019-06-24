ИА "Ореанда-Новости" Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский дал неоднозначный прогноз по поводу выхода в широкий прокат киноленты «Курск», продюсером которого выступил известный французский деятель кино Люк Бессон. Глава ведомства отметил, что автор, несомненно, имеет право высказать свою точку зрения на происходившие 19 лет назад трагические события, однако, дать окончательную оценку фильма смогут только кинозрители.

Мединский также отметил, что в российском обществе могут возникнуть две взаимоисключающие точки зрения. Причина заключается в том, что гибель экипажа подводной лодки «Курск» до сих пор является чувствительной темой для российских жителей. Поэтому Люку Бессону следует ожидать и жёсткую критику на картину, ведь в Мурманской области, где фильм также планируют показать, в настоящее время живут семьи погибших моряков.

В свою очередь, Люк Бессон отметил, что довольно значимым для него является тот факт, что «Курск» посмотрят именно жители Мурманской области, так как основной посыл будущей картины заключается в том, чтобы продемонстрировать всему миру доблесть российских подводников и их семей.

Возвращаясь к позиции Министерства культуры по поводу предстоящего фильма, необходимо добавить, что главной задачей ведомства является кинофикация малых и средних городов страны. Таким образом, Минкультуры оставил право самостоятельно оценить фильм российскому зрителю, подчеркнув, что в стране появилось больше возможностей эту картину посмотреть.

Кинолента «Курск» выйдет на экраны кинотеатров в этот четверг, 27 июня. Фильм снят по книге «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска», автором которой является Роберт Мур. Режиссёром картины выступил Томас Винтерберг, а ключевые роли исполнили такие актёры как Маттиас Шонартс, Колин Ферт и Леа Сейду.