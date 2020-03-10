10.03.2020, 10:23
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
ИА «Ореанда-Новости». Александр Овечкин забросил шайбу и совершил точную передачу во время выездной встречи с «Баффало Сэйбрз». Матч окончен со счётом 3:2 в пользу хозяев по итогам послематчевых буллитов.
Российский хоккеист забил 48 шайбу в сезоне и сравнялся по данному показателю с лидером среди бомбардиров Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». При этом Овечкин сыграл на 1 матч меньше.
Общее число голов Александра Овечкина составляет 706. На счету Майка Гартнера, занимающего 7 место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, больше всего лишь на 2 шайбы.
Напомним,«Вашингтон», где Овечкин является капитаном, проиграл в 3 матчах из 4. После 69 матчей команда набрала 90 баллов и заняла 3 место в таблице Восточной конференции.
Российский хоккеист забил 48 шайбу в сезоне и сравнялся по данному показателю с лидером среди бомбардиров Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». При этом Овечкин сыграл на 1 матч меньше.
Общее число голов Александра Овечкина составляет 706. На счету Майка Гартнера, занимающего 7 место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, больше всего лишь на 2 шайбы.
Напомним,«Вашингтон», где Овечкин является капитаном, проиграл в 3 матчах из 4. После 69 матчей команда набрала 90 баллов и заняла 3 место в таблице Восточной конференции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии