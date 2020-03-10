Общее число голов Александра Овечкина составляет 706. На счету Майка Гартнера, занимающего 7 место в рейтинге лучших снайперов НХЛ, больше всего лишь на 2 шайбы.Напомним,«Вашингтон», где Овечкин является капитаном, проиграл в 3 матчах из 4. После 69 матчей команда набрала 90 баллов и заняла 3 место в таблице Восточной конференции.