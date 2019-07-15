ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Мирон Фёдоров, более известный как Oxxxymiron, рассказал, что мечтает записать совместный трек с лидеров группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, пишет «Афиша.Daily».



Рэпер признался, что не решается попросить об этом Гребенщикова, так как слишком фанатеет от него.



Oxxxymiron также рассказал о тех исполнителях, кто, по его мнению, оказывает сегодня наибольшее влияние на современную российскую культуру. Рэпер назвал ATL, Хаски и Face. Он уточнил, что есть более техничные и успешные артисты, однако лично ему нравится, что делают именно эти проекта.