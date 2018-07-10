ИА «Ореанда-Новости» . Памела Андерсон, американская актриса и фотомодель, прибыла в Санкт-Петербург на полуфинал чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщает сама Андерсон, она прилетела на матч «Франция-Бельгия», который состоится 10 июля в 21:00.

Как сообщалось ранее в зарубежных СМИ, Памела Андерсон, свободная после последнего развода с кинопродюсером Риком Саломоном в 2014 году, с 2017 года является возлюбленной защитника французской команды Адиля Рами. Свой роман с футболистом, который младше ее на 18 лет, 51-летняя актриса не скрывала от общественности. Она посещает все матчи, в которых принимает участием Рами. И полуфинал ЧМ-2018 на стадионе «Санкт-Петербург», по заверению Памелы, не станет исключением.

На своей страничке в Instagram звезда сериала «Спасатели Малибу» выложила пост с отрывком из фильма «Иваново детство» режиссера Андрея Тарковского. Запись сопровождалась подписью о том, что Андерсон уже утром оказалась в Санкт-Петербурге. «Доброе утро в Санкт-Петербурге. Я рада быть здесь, чтобы поддержать Францию ​​в Кубке мира. Моя любовь, которая двигала горы, заставила (прилететь) меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой», - написала Памела под опубликованным видео. Также посты с информацией о прибытии актрисы появились на страничках сотрудников аэропорта Пулково в социальных сетях. Стюардесса Алия Алиева опубликовала селфи со звездой в своем Instagram.

Напомним, что сборная Франции вышла в полуфинал после выигрыша в матче с командой Уругвая, обыграв ее со счетом 2:0. Бельгия пробила себе дорогу через победу над одним из фаворитов чемпионата – сборной Бразилии со счетом 2:1. Встреча команд пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», который вмещает около 56 000 болельщиков.

Западные СМИ утверждают, что на матче собирается присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп с женой Матильдой. Также ожидается, что на матч прибудет и Дидье Рейндерс, который занимает пост министра иностранных дел Бельгии. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что не сможет посетить полуфинал, и желает удачной игры обеим командам.

По информации букмекерских контор, болельщики уже определились со своим фаворитом в первом полуфинальном матче. С небольшим отрывом им стала сборная Франции. Прогноз на проход в финал Чемпионата Мира 2018 года составляет 55% к 45%.