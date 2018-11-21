ИА «Ореанда-Новости». 21 ноября в фойе музыкального театра «Геликон-опера» установили бронзовый бюст оперного певца Дмитрия Хворостовского. Также руководство театра в канун годовщины смерти артиста объявило о том, что посвятило ему постановку оперы «Евгений Онегин».

Отец певца Александр Хворостовский сказал, что из всех скульптур ему и его семье больше всего понравились работы Владимира Усова. Именно этот скульптор создал бронзовый бюст великого оперного певца. Отныне бюст будет украшать фойе театра «Геликон-опера». Известно, что инициатором создания скульптуры был Павел Астахов, друг певца. Этот проект поддержали художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, продюсер и композитор Игорь Крутой, дирижёр Константин Орбелян, поэтесса Лилия Виноградова.

Работа над бюстом была начата ещё при жизни Хворостовского, и семья певца уверена, что именно эта скульптура соответствует его образу и памяти. Артист одет в пиджак и в рубашку, галстук приспущен - он никогда не застёгивался наглухо, не любил галстуки.

Руководство «Геликон-оперы», вспоминая, что Хворостовский был другом театра, посвятило его памяти первый показ оперы «Евгений Онегин» на музыку П.И.Чайковского, в постановке К.С.Станиславского. Билеты начали продавать ещё за год, поэтому уже в 2017 году спектакль было решено приурочить к 100-летию Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Но теперь первый спектакль будет посвящён и Хворостовскому. Дебют артиста на оперной сцене в Москве состоялся именно в «Евгении Онегине», напоминает Дмитрий Бертман.

Оперный певец с мировым именем, Дмитрий Хворостовский умер после длительной тяжёлой болезни в возрасте 55 лет год назад, 22 ноября 2017 года. В завещании артиста содержалось пожелание разделить его прах на две капсулы. Из них одна захоронена в Москве, другая - в Красноярске, родном городе певца.