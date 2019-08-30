ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 30 августа, состоялась торжественная церемония открытия памятника народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону. Напомним, что советского и российского эстрадного исполнителя не стало 30 августа прошлого года.

Местом открытия монумента Кобзону стало Востряковское кладбище, расположенное на территории города Москвы. Среди присутствующих сегодня людей были замечены известные российские политические деятели. Среди них спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Напомним, что Иосиф Кобзон являлся депутатом Государственной Думы России шести созывов. С 2003 по 2011 год занимал пост председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своей речи отметил, что Кобзон честно и преданно служил своей стране, неважно где бы он в это время не находился: на сцене или за парламентской трибуной. Для своих поклонников его творческого наследия и для своих избирателей он навсегда остался в памяти как человек, обладающий собственным мнением и личной инициативой. Вячеслав Володин напомнил присутствующим на открытие памятника и героический поступок Кобзона – в 2002 году он предложил себя в качестве заложника террористам, которые захватили театральный центр на Дубровке. Тогда жертвами трагедии стали дети.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что такие люди как Кобзон и Станислав Говорухин являлись для Государственной Думы России примером творческого позыва, поиска и подвига. Первая женщина, побывавшая в открытом космическом пространстве, Валентина Терешкова в своей речи подчеркнула, что Иосиф Кобзон стал для всего состава советских и российских космонавтов «особенным человеком». Терешкова отметила, что познакомилась с Кобзоном благодаря Юрию Гагарину, и дружба с этим удивительным человеком продолжалась до самых последних дней легендарного исполнителя.