ИА «Ореанда-Новости». Папа Римский Франциск изменил английский текст христианской молитвы «Отче наш», чтобы ответственность за искушение верующего в ней возлагалась на Сатану, а не на Бога. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Строчка «и не введи нас во искушение» теперь будет звучать как «и не дай нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation). Таким образом, пояснил глава католической церкви, подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться.

«Это неправильный перевод», — указал папа Франциск, добавив, что в подобной интерпретации возникает ощущение, что именно Господь провоцирует нас на искушения.

Решению понтифика предшествовали 16 лет исследований библейских текстов. Богословы пришли к выводу, что изначальный текст молитвы, произнесенный Иисусом Христом на арамейском языке, был искажен после перевода на греческий и последующего перевода на другие европейские языки.

О том, что молитву планируется изменить, Франциск впервые сообщил ещё в 2017 году. Понтифик отметил, что во Франции текст молитвы уже изменен, в нем теперь говорится «не позволь нам поддаться искушению». Папа пояснил, что в данном переводе становится ясно, что вина за искушение лежит на человеке. В Евангелии говорится, что «Отче наш» дал своим ученикам Иисус Христос после того, как они попросили научить их молитве.