Отмечается, что программа будет выходить на YouTube на канале Parfenon. Об этом рассказал продюсер блога "Парфенон" Илья Овчаренко. Он отметил, чтоОвчаренко рассказал, что новый выпуск «Намедней» будет появляться раз в две недели. Парфенов сначала будет рассказывать о периоде с 1946 по 1951 год. Каждая серия будет посвящена одному году. Кроме того, по словам продюсера,. Передача выходила в информационном формате. Там не было политических новостей. Это была одновременно аналитическая программа и документальный проект. Он был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.. Дело в том, что в 2003 году, когда собственником НТВ уже стал Николай Сенкевич, Парфенов вставил, несмотря на запрет руководства, в «Намедни» сюжет про книгу Елены Трегубовой из президентского пула «Байки кремлевского диггера». Ещё одна конфликтная ситуация случилась также после сюжета в программе. На этот раз в эфир вышел сюжет «Выйти замуж за Зелимхана». Там вдова чеченского экстремиста Зелимхана Яндарбиева, который погиб в Катаре, обвинила российские спецслужбы к причастности к смерти мужа.Парфенов опубликовал письменный запрет руководства НТВ о выпуске в эфир сюжета про Яндарбиева. После этого его уволили за нарушение трудового договора.

После этого Парфенов больше не работал на телевидении. Он занимается производством документальных фильмов, озвучкой, а также ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о значимых событиях в России и мире.