22.02.2019, 16:58
Парфенов перезапустит программу «Намедни» на YouTube
ИА «Ореанда-Новости». Журналист и телеведущий Леонид Парфенов анонсировал перезапуск своего авторского проекта «Намедни».
Отмечается, что программа будет выходить на YouTube на канале Parfenon. Об этом рассказал продюсер блога "Парфенон" Илья Овчаренко. Он отметил, что новый выпуск появится в сети уже 18 марта.
Овчаренко рассказал, что новый выпуск «Намедней» будет появляться раз в две недели. Парфенов сначала будет рассказывать о периоде с 1946 по 1951 год. Каждая серия будет посвящена одному году. Кроме того, по словам продюсера, Парфенов также хочет сделать выпуски про 30-е годы прошлого века, а также, вероятно, по настоящее время.
Напомним, что ранее Парфенов вёл программу «Намедни» на НТВ. Передача выходила в информационном формате. Там не было политических новостей. Это была одновременно аналитическая программа и документальный проект. Он был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.
Парфенов ушёл с телеканала НТВ из-за конфликта с руководством. Дело в том, что в 2003 году, когда собственником НТВ уже стал Николай Сенкевич, Парфенов вставил, несмотря на запрет руководства, в «Намедни» сюжет про книгу Елены Трегубовой из президентского пула «Байки кремлевского диггера». Ещё одна конфликтная ситуация случилась также после сюжета в программе. На этот раз в эфир вышел сюжет «Выйти замуж за Зелимхана». Там вдова чеченского экстремиста Зелимхана Яндарбиева, который погиб в Катаре, обвинила российские спецслужбы к причастности к смерти мужа.
Парфенов опубликовал письменный запрет руководства НТВ о выпуске в эфир сюжета про Яндарбиева. После этого его уволили за нарушение трудового договора.
Отмечается, что программа будет выходить на YouTube на канале Parfenon. Об этом рассказал продюсер блога "Парфенон" Илья Овчаренко. Он отметил, что новый выпуск появится в сети уже 18 марта.
Овчаренко рассказал, что новый выпуск «Намедней» будет появляться раз в две недели. Парфенов сначала будет рассказывать о периоде с 1946 по 1951 год. Каждая серия будет посвящена одному году. Кроме того, по словам продюсера, Парфенов также хочет сделать выпуски про 30-е годы прошлого века, а также, вероятно, по настоящее время.
Напомним, что ранее Парфенов вёл программу «Намедни» на НТВ. Передача выходила в информационном формате. Там не было политических новостей. Это была одновременно аналитическая программа и документальный проект. Он был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.
Парфенов ушёл с телеканала НТВ из-за конфликта с руководством. Дело в том, что в 2003 году, когда собственником НТВ уже стал Николай Сенкевич, Парфенов вставил, несмотря на запрет руководства, в «Намедни» сюжет про книгу Елены Трегубовой из президентского пула «Байки кремлевского диггера». Ещё одна конфликтная ситуация случилась также после сюжета в программе. На этот раз в эфир вышел сюжет «Выйти замуж за Зелимхана». Там вдова чеченского экстремиста Зелимхана Яндарбиева, который погиб в Катаре, обвинила российские спецслужбы к причастности к смерти мужа.
Парфенов опубликовал письменный запрет руководства НТВ о выпуске в эфир сюжета про Яндарбиева. После этого его уволили за нарушение трудового договора.
После этого Парфенов больше не работал на телевидении. Он занимается производством документальных фильмов, озвучкой, а также ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о значимых событиях в России и мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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