Театр сделал заявление в своём аккаунте в Twitter. «Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста», — сказано в заявлении.Как сообщают некоторые СМИ, скорее всего речь идёт о посте танцовщика в социальной сети Instagram.. Кроме того, как сообщается, Полунин также призывал «быть полных». С помощью такой меры, по его мнению, людей можно заставить сбросить вес. Сейчас эта запись уже удалена.Украинский танцовщик Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Он выступал в качестве премьера и на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, в последнее время артист снимается в кино. В конце ноября прошлого года танцовщик получил российский паспорт. Полунин ещё также известен тем, что сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина. Он заявил, что с помощью татуировки хотел защитить российского лидера от «негативной энергетики».Неосторожные высказывания часто приводят к громким последствиям. Так, американский биолог Джеймс Уотсон лишился Нобелевской премии из-за некоторых скандальных заявлений. В частности, учёный заявил, что при общении с полным человеком работодатель зачастую испытывает неловкость, так как заранее знает, что не сможет взять его на работу.