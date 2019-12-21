ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Оренбургской области исполнил мечту7-летней девочки, познакомив её с Дедом Морозом.



Семилетняя Софья Евдокимова привела праздник в Бузулук, поучаствовав в «Ёлке желаний». Девочка написала, что хочет поехать в Великий Устюг и познакомиться там с Делом Морозом. Волшебником, который исполнил детское желание, стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба руководства области.

Властями региона было решено организовать для 45 детей-инвалидов из города Бузулука и Бузулукского района праздник. В санаторий «Булузукский бор» собрали детей и пригласили Деда Мороза, который раздарил детям свои подарки.

Дети, присутствовавшие на празднике, имеют различные заболевания. Возрастные рамки гостей праздника начинались от пяти лет.