ИА «Ореанда-Новости». Пассажиры рейса, который провёл в воздухе 19 часов, рассказали о полёте.

Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Перелёт осуществляла австралийская компания Qantas Airlines. В процессе полёта для пассажиров были созданы все условия, чтобы сделать перелёт максимально комфортным.

Так, несмотря на то, что самолёт вылетел с утра из Лондона, пассажирам подали меню ужина. Вместо привычного «английского завтрака», они получили сэндвичи со стейком, суп и вино. Такая мера была принята для того, чтобы люди как можно раньше начали привыкать к австралийскому времени. По той же причине в салоне самолёта была сымитирована ночь.

Также во время полёта, пассажирам предложили упражнения, для растяжки, чтобы дать телу необходимый минимум движений.

За время рейса путешественникам удалось увидеть два рассвета, что впечатлило их больше всего.



