ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Алексей Учитель скоро приступит к съёмкам фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое.



Отмечается, что самого Цоя в картине не будет. Фильм будет о водителе «Икаруса», в аварии с которым погиб музыкант.



Главные роли сыграют Евгений Цыганов, Игорь Верник, Илья Дель и другие. Вторую жену Виктора Цоя Наталью Разлогову сыграет Паулина Андреева.



Примечательно, что сын музыканта о картине высказался весьма сдержанно: «Хорошего мне сказать нечего, а плохое только подогреет интерес к этому фильму», пишет RT.