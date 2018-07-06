



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Обильный ливень прошёлся по улицам города Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, завтра также ожидаются сильные осадки. Напомним, что 7 июля в на стадионе Сочи состоится встреча сборной России и национальной команды Хорватии в рамках ¼ финала чемпионата мира по футболу 2018. оказались в воде после дождя.

Сильный дождь остановил движение в одно из микрорайонов города - Адлере. Для жителей Черноморского побережья ливень стал настоящим бедствием. Сотни человек застряли на главное магистрали, которая связывает вокзал и олимпийский парк. Местные жители сделали множество снимков и сняли видео, на которых видно, как по улицам города текут потоки воды, парализуя движение транспортных средств.





По словам очевидцев, проживающих в Адлере, подобной в этом районе случается не в первый раз, и всё из-за слабой работы ливневая канализация, которую никто не чистит. С таким бедствием жителям города приходится сталкиваться ежегодно. Очевидцы отмечают, что иногда потоки воды бывают в два раза сильнее. Несколько раз, по словам местных жителей, водой были снесены ларьки и вагончики. Люди, которые попали в эпицентр стихии, спасаются, забираясь на крыши зданий. Туристы сравнивают бедствие с апокалипсисом, отмечая, что дорога и все низменности на обочине затоплены. А у машин залило двигатели.





По сообщению аварийно-спасательных служб Краснодарского края, дожди ожидают горожан и на следующий день. Синоптики отмечают, что помимо ливня, ожидается и гроза, а жителям некоторых районов города придётся спасаться от града. Согласно прогнозу, скорость ветра, возможно, достигнет двадцати метров в секунду. Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю настоятельно рекомендуют отдыхающим не проводить время рядом с малыми реками и водотоком бассейна реки Кубань в ближайшие дни, так как уровень воды может резко подняться.





Остаётся надеяться, что аварийными-службами Краснодарского края будут предприняты меры, которые помогут ликвидировать последствия обильного ливня к завтрашнему дню, когда состоится решающая игра между сборными Россией и Хорватией.



