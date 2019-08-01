ИА «Ореанда-Новости». В первой половине июня в сети появились постеры будущей игры Cyberpunk 2077. Их опубликовала студия CD Projekt RED. 

Некоторые фанаты заметили, что на одном из постеров персонаж игры очень похож на создателя игры Майка Пондсмита. В интервью для официального журнала Xbox Пондсмит подтвердил, что появится в сюжете в качестве одного из персонажей. Пока неизвестно, какую роль будет играть его прототип. 

В интервью создатель игры поясняет, что сначала ему уготовили одну роль, но так получилось, что записал он совершенно другую. Также в этом номере журнала опубликованы ещё два снимка из игры. 

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 202 года. Сейчас доступен предзаказ игры на платформах Xbox One и PlayStation 4. Впрочем, предзаказ не даёт никаких бонусов, так как разработчики хотят, чтобы все игроки получили одинаковый пакет игры на старте.