01.08.2019, 22:39
Персонаж создателя Cybepunk 2077 появится в игре
ИА «Ореанда-Новости». В первой половине июня в сети появились постеры будущей игры Cyberpunk 2077. Их опубликовала студия CD Projekt RED.
Некоторые фанаты заметили, что на одном из постеров персонаж игры очень похож на создателя игры Майка Пондсмита. В интервью для официального журнала Xbox Пондсмит подтвердил, что появится в сюжете в качестве одного из персонажей. Пока неизвестно, какую роль будет играть его прототип.
В интервью создатель игры поясняет, что сначала ему уготовили одну роль, но так получилось, что записал он совершенно другую. Также в этом номере журнала опубликованы ещё два снимка из игры.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 202 года. Сейчас доступен предзаказ игры на платформах Xbox One и PlayStation 4. Впрочем, предзаказ не даёт никаких бонусов, так как разработчики хотят, чтобы все игроки получили одинаковый пакет игры на старте.
Некоторые фанаты заметили, что на одном из постеров персонаж игры очень похож на создателя игры Майка Пондсмита. В интервью для официального журнала Xbox Пондсмит подтвердил, что появится в сюжете в качестве одного из персонажей. Пока неизвестно, какую роль будет играть его прототип.
В интервью создатель игры поясняет, что сначала ему уготовили одну роль, но так получилось, что записал он совершенно другую. Также в этом номере журнала опубликованы ещё два снимка из игры.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 202 года. Сейчас доступен предзаказ игры на платформах Xbox One и PlayStation 4. Впрочем, предзаказ не даёт никаких бонусов, так как разработчики хотят, чтобы все игроки получили одинаковый пакет игры на старте.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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