ИА «Ореанда-Новости». Важным событием музыкальной жизни Москвы станет открытие Молодёжного форума Московской консерватории «Партитура будущего».

В этот вечер — 11 сентября 2019 года — в Большом зале консерватории Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением известного дирижёра Дениса Власенко и Камерный хор Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьёва исполнят музыку Кузьмы Бодрова к фильму Константина Хабенского «Собибор».

В концерте примет участие заслуженный артист России Игорь Гордин, который прочтёт отрывки из воспоминаний узников лагерей смерти. Примечательно, что публика сможет не только услышать сочинение одного из самых одарённых композиторов современности, но и помочь подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского — часть средств от продажи билетов будет передано детям с онкологическими заболеваниями.