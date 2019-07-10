ИА «Ореанда-Новости». Первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе в Великобритании за полмиллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные торгов аукционного дома Chirtie’s.

Издание состоит из трёх томов, напечатанных с 1825 по 1832 год. За книгу заплатили 467 250 фунтов стерлингов, что в три раза превысило ожидаемую цену на продажу, который эксперты Christie’s оценивали в 120-160 тысяч фунтов.

Помимо «Евгения Онегина», на торги были выставлены ещё 120 редких книг классиков русской литературы из частной европейской коллекции. Общая стоимость всех проданных книг превысила 2,27 миллиона фунтов.

Вторым по стоимости стало редкое двухтомное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, за которое заплатили 175 тысяч фунтов. На третьем месте оказалось первое издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» — его продали за 143 тысячи 750 фунтов. За 100 тысяч фунтов ушел с молотка «Лирический пантеон» Афанасия Фета.

Напомним, ранее в июле единственный свитшот, в котором занималась спортом принцесса Диана, был выставлен на торги. Ожидалось, что его купят за пять тысяч долларов. По информации СМИ, Диана получила эту вещь в подарок от основателя авиалиний бизнесмена Ричарда Бренсона. Диана приходила на каждую тренировку исключительно в этом свитшоте. Она считала, что это «хороший способ остановить безумие СМИ», поскольку в мире есть более насущные проблемы, чем то, во что она одета.