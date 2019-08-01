ИА «Ореанда-Новости». Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был продан на торгах за 34,5 тысячи долларов, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что аукцион проводил торговый дом Hansons. В 1997 году эти книги продавались за 1,20 долларов за штуку.



Книга лежала в шкафу у владелицы примерно 20 лет, однако сейчас ей потребовались деньги на ремонт. Приглашенный специалист оценил все книги и порекомендовал продать первое издание сказки про волшебника.