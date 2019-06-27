27.06.2019, 17:08
Первое издание «Золотого телёнка» продали за 1 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Первое издание книги «Золотой телёнок» с автографами Ильи Ильфа и Евгения Петрова продали на аукционе за 1, 1 миллиона рублей, пишет РИА Новости.
Отмечается, что цена продажи превысила начальную в десять раз. Имя покупателя не раскрывается.
На торгах также продали обрание сочинений Ильфа и Петрова с рисунками Константина Ротова в четырёх томах. За этот лот отдали 400 тысяч рублей.
На аукционе также были проданы автографы Иосифа Бродского, прозаика Юрия Олеши, а также актрис Клавдии Шульженко и Фаины Раневской.
Отмечается, что цена продажи превысила начальную в десять раз. Имя покупателя не раскрывается.
На торгах также продали обрание сочинений Ильфа и Петрова с рисунками Константина Ротова в четырёх томах. За этот лот отдали 400 тысяч рублей.
На аукционе также были проданы автографы Иосифа Бродского, прозаика Юрия Олеши, а также актрис Клавдии Шульженко и Фаины Раневской.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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