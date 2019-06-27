ИА «Ореанда-Новости». Первое издание книги «Золотой телёнок» с автографами Ильи Ильфа и Евгения Петрова продали на аукционе за 1, 1 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Отмечается, что цена продажи превысила начальную в десять раз. Имя покупателя не раскрывается.

На торгах также продали обрание сочинений Ильфа и Петрова с рисунками Константина Ротова в четырёх томах. За этот лот отдали 400 тысяч рублей.

На аукционе также были проданы автографы Иосифа Бродского, прозаика Юрия Олеши, а также актрис Клавдии Шульженко и Фаины Раневской.