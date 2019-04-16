Отмечается, что прошлый рекорд был также у «Игры престолов» - последнюю серию седьмого сезона посмотрели примерно 16,9 млн человек.Телеканал отмечает, что в среднем каждый эпизод предыдущего сезона смотрели 32,8 миллиона человек, ожидается, что во время показа восьмого сезона цифра станет значительно больше.