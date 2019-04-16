16.04.2019, 17:18
Первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 17 млн человек
ИА «Ореанда-Новости». Около 17,4 миллионов человек уже посмотрели первую серию восьмого сезона «Игры престолов», это стало новым рекордом выпускающего сериал телеканала HBO.
Отмечается, что прошлый рекорд был также у «Игры престолов» - последнюю серию седьмого сезона посмотрели примерно 16,9 млн человек.
Телеканал отмечает, что в среднем каждый эпизод предыдущего сезона смотрели 32,8 миллиона человек, ожидается, что во время показа восьмого сезона цифра станет значительно больше.
Отмечается, что прошлый рекорд был также у «Игры престолов» - последнюю серию седьмого сезона посмотрели примерно 16,9 млн человек.
Телеканал отмечает, что в среднем каждый эпизод предыдущего сезона смотрели 32,8 миллиона человек, ожидается, что во время показа восьмого сезона цифра станет значительно больше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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