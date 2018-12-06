ИА «Ореанда-Новости» Первый в Подмосковье ёлочный базар открылся в городе Красногорск. Как стало известно, здесь появятся ещё 34 ёлочных базара, где каждый житель сможет подобрать новогоднее дерево по своему вкусу и кошельку. Ко всему прочему, по всей Московской области в этом сезоне планируется открыть 400 ёлочных базаров, поделился министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"Заявилось порядка 400 ёлочных базаров. Порядка 70% ёлок - российские, около 23-25% - импортные, скандинавские в основном. Также будут продавать искусственные ёлки", - сказал Посаженников.

Он добавил, что в этом сезоне на ёлочных базарах будут размещены специальные установки для упаковки деревьев, чтобы покупателям было удобнее их транспортировать.

«Основные базары откроются с 15 декабря. Они будут в удобных для жителей местах и спальных районах. А сегодня мы запускаем торговлю здесь», - рассказал Посаженников.

Новогодние огни в скверах и парках Подмосковья зажглись 1 декабря. В 2018 году создание праздничного настроения, посредством украшения общественных пространств региона приурочили к старту программы популяризации зимнего отдыха - "Зима в Подмосковье".