Первый канал назвал «бредом» слухи о Бузовой на Евровидении
ИА «Ореанда-Новости». На Первом канале отреагировали на новости о поездке Бузовой на Евровидение.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.
Он отреагировал на просьбу прокомментировать новости коротко, назвав их бредом. Пресс-служба же государственного канала отказалась говорить что-либо по этому поводу.
Ранее в СМИ появились новости о том, что Бузова будет представлять Россию на Евровидении.
Статьи появились после того, как Ольга Бузова сама на своём концерте заявила о планах спеть английскую песню на европейском конкурсе. Также она пообещала взять подарок поклонника в поездку.
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