Теперь за участников можно будет голосовать только с помощью SMS-сообщений – от звонков было решено отказаться.С одного номера можно будет отправить только одно сообщение на каждом этапе конкурса, при этом ранее телеканал принимал до 20 сообщений с одного номера. Получается, за весь период конкурса можно будет проголосовать только шесть раз.Напомним, недавно на шоу произошёл скандал с подсчётом голосов. В финале «Голос. Дети» выиграла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Потом оказалось, что результаты были сфальсифицированы.